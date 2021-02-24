https://ria.ru/20210224/manukyan-1598739135.html

Давид Манукян попал в больницу

Давид Манукян попал в больницу

Видеоблогер и музыкант Давид Манукян попал в больницу. Об этом он рассказал в сторис Instagram. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T11:57

2021-02-24T11:57

2021-02-24T11:57

шоу-бизнес

шоубиз

давид манукян (dava)

знаменитости

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Видеоблогер и музыкант Давид Манукян попал в больницу. Об этом он рассказал в сторис Instagram. В роликах блогер демонстрирует лицо, перевязанное бинтами, но не раскрывает подробности произошедшего. Для чего ему потребовалась операция — пока неизвестно. Но голос после хирургического вмешательства у музыканта охрип. В комментариях пользователи выразили беспокойство по поводу самочувствия Давида и пожелали скорейшего выздоровления: "Что случилось? Как операция?", "Почему вы в больнице?", "Поправляйся".

https://ria.ru/20210212/manukyan-1597167668.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, давид манукян (dava), знаменитости, звезды