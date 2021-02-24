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Давид Манукян попал в больницу
Давид Манукян попал в больницу
Видеоблогер и музыкант Давид Манукян попал в больницу. Об этом он рассказал в сторис Instagram. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T11:57
2021-02-24T11:57
шоу-бизнес
шоубиз
давид манукян (dava)
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Видеоблогер и музыкант Давид Манукян попал в больницу. Об этом он рассказал в сторис Instagram. В роликах блогер демонстрирует лицо, перевязанное бинтами, но не раскрывает подробности произошедшего. Для чего ему потребовалась операция — пока неизвестно. Но голос после хирургического вмешательства у музыканта охрип. В комментариях пользователи выразили беспокойство по поводу самочувствия Давида и пожелали скорейшего выздоровления: "Что случилось? Как операция?", "Почему вы в больнице?", "Поправляйся".
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шоу-бизнес, давид манукян (dava), знаменитости, звезды

Давид Манукян попал в больницу

11:57 24.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец и блогер Давид Манукян (DAVA)
Певец и блогер Давид Манукян (DAVA) - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Видеоблогер и музыкант Давид Манукян попал в больницу. Об этом он рассказал в сторис Instagram.
© Фото : dava_mСкрин сторис из инстаграма Давида Манукяна (Dava)
Скрин сторис из инстаграма Давида Манукяна (Dava) - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© Фото : dava_m
Скрин сторис из инстаграма Давида Манукяна (Dava)

"Всем привет. Короче, ничего не говорил — вчера была операция. Вроде все прошло хорошо", — говорит Манукян на видео.

В роликах блогер демонстрирует лицо, перевязанное бинтами, но не раскрывает подробности произошедшего. Для чего ему потребовалась операция — пока неизвестно. Но голос после хирургического вмешательства у музыканта охрип.
В комментариях пользователи выразили беспокойство по поводу самочувствия Давида и пожелали скорейшего выздоровления: "Что случилось? Как операция?", "Почему вы в больнице?", "Поправляйся".
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12 февраля, 13:14Шоубиз
После разрыва с Бузовой у Манукяна произошло пополнение в семье
 
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