https://ria.ru/20210225/makbuk-1598960829.html

В компьютеры Apple вернут полезные функции

В компьютеры Apple вернут полезные функции

Новые MacBook Pro получат дополнительные разъемы, которых компьютеры Apple были лишены несколько лет назад. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на аналитика... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T16:45

2021-02-25T16:45

2021-02-25T17:31

наука

macbook

apple

технологии

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Новые MacBook Pro получат дополнительные разъемы, которых компьютеры Apple были лишены несколько лет назад. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на аналитика Минг-Чи Куо.Речь идет о MacBook Pro следующего поколения. Ноутбукам достанутся HDMI-порт и слот для чтения SD-карт. Большинство пользователей "яблочной" техники до сих пор недовольны решением Apple лишить лэптопы востребованных интерфейсов: для полноценной работы приходится докупать переходники для портов USB-C.Новые модели ноутбуков появятся во второй половине 2021 года. Ранее Минг-Чи Куо предсказал возвращение зарядного разъема MagSafe с отсоединяемым кабелем питания на магнитах и отказ от сенсорной панели Touch Bar.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

macbook, apple, технологии