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В компьютеры Apple вернут полезные функции
В компьютеры Apple вернут полезные функции
Новые MacBook Pro получат дополнительные разъемы, которых компьютеры Apple были лишены несколько лет назад. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на аналитика... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:45
2021-02-25T17:31
наука
macbook
apple
технологии
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Новые MacBook Pro получат дополнительные разъемы, которых компьютеры Apple были лишены несколько лет назад. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на аналитика Минг-Чи Куо.Речь идет о MacBook Pro следующего поколения. Ноутбукам достанутся HDMI-порт и слот для чтения SD-карт. Большинство пользователей "яблочной" техники до сих пор недовольны решением Apple лишить лэптопы востребованных интерфейсов: для полноценной работы приходится докупать переходники для портов USB-C.Новые модели ноутбуков появятся во второй половине 2021 года. Ранее Минг-Чи Куо предсказал возвращение зарядного разъема MagSafe с отсоединяемым кабелем питания на магнитах и отказ от сенсорной панели Touch Bar.
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macbook, apple, технологии

В компьютеры Apple вернут полезные функции

16:45 25.02.2021 (обновлено: 17:31 25.02.2021)
 
© AP Photo / Bebeto MatthewsНовые ноутбуки MacBook Air компании Apple. 30 октября 2018 года
Новые ноутбуки MacBook Air компании Apple. 30 октября 2018 года - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© AP Photo / Bebeto Matthews
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Новые MacBook Pro получат дополнительные разъемы, которых компьютеры Apple были лишены несколько лет назад. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на аналитика Минг-Чи Куо.
Речь идет о MacBook Pro следующего поколения. Ноутбукам достанутся HDMI-порт и слот для чтения SD-карт. Большинство пользователей "яблочной" техники до сих пор недовольны решением Apple лишить лэптопы востребованных интерфейсов: для полноценной работы приходится докупать переходники для портов USB-C.
Новые модели ноутбуков появятся во второй половине 2021 года. Ранее Минг-Чи Куо предсказал возвращение зарядного разъема MagSafe с отсоединяемым кабелем питания на магнитах и отказ от сенсорной панели Touch Bar.
 
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