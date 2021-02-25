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Лукашенко предрек Белоруссии непростой год
Лукашенко предрек Белоруссии непростой год
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что этот год будет непростым, внешние силы по-прежнему хотят расшатать обстановку в стране. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:11
2021-02-25T13:16
александр лукашенко
белоруссия
в мире
политика
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что этот год будет непростым, внешние силы по-прежнему хотят расшатать обстановку в стране.Лукашенко отметил желание внешних сил расшатать обстановку в Белоруссии. Один из вопросов, который обозначил президент на встрече, - обеспечение стабильности и безопасности внутри Белоруссии в этом непростом году. "И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку в Беларуси некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы этого давления. Притом по всем направлениям", - сказал Лукашенко.Он отметил, что "сегодня уже претензии по спорту предъявляют". "Нами пытаются рулить и управлять. В нарушение всех хартий и так далее и тому подобное. Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы - это конкретные действия - идут из-за рубежа", - заявил президент.Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что власти "обнаружили все эти центры". "Знаем всех этих "змагаров" (борцов – ред.) и беглых из Беларуси. Но знать мало. Этому надо противостоять. Как будем действовать в случае обострения ситуации - все надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины, вы видите, вспыхнула опять Украина, и других постсоветских республик. Мы давно об этом договаривались, и я думаю, что вы уже к этому готовы", - добавил президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов. В Белоруссии против ряда представителей оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире, политика

Лукашенко предрек Белоруссии непростой год

13:11 25.02.2021 (обновлено: 13:16 25.02.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании во Дворце Республики в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании во Дворце Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что этот год будет непростым, внешние силы по-прежнему хотят расшатать обстановку в стране.

"Мы никогда не скрывали это. Я постоянно об этом говорил. Очень будет непростой год", - сказал он на встрече в четверг в Минске с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем. Его слова приводит агентство Белта.

Лукашенко отметил желание внешних сил расшатать обстановку в Белоруссии. Один из вопросов, который обозначил президент на встрече, - обеспечение стабильности и безопасности внутри Белоруссии в этом непростом году. "И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку в Беларуси некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы этого давления. Притом по всем направлениям", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что "сегодня уже претензии по спорту предъявляют". "Нами пытаются рулить и управлять. В нарушение всех хартий и так далее и тому подобное. Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы - это конкретные действия - идут из-за рубежа", - заявил президент.
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Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что власти "обнаружили все эти центры". "Знаем всех этих "змагаров" (борцов – ред.) и беглых из Беларуси. Но знать мало. Этому надо противостоять. Как будем действовать в случае обострения ситуации - все надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины, вы видите, вспыхнула опять Украина, и других постсоветских республик. Мы давно об этом договаривались, и я думаю, что вы уже к этому готовы", - добавил президент.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов. В Белоруссии против ряда представителей оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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