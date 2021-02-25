https://ria.ru/20210225/lukashenko-1598909682.html

Лукашенко предрек Белоруссии непростой год

Лукашенко предрек Белоруссии непростой год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что этот год будет непростым, внешние силы по-прежнему хотят расшатать обстановку в стране. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:11

2021-02-25T13:11

2021-02-25T13:16

александр лукашенко

белоруссия

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597188582_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_5f0f0a8008962bc497b5950c6e14272e.jpg

МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что этот год будет непростым, внешние силы по-прежнему хотят расшатать обстановку в стране.Лукашенко отметил желание внешних сил расшатать обстановку в Белоруссии. Один из вопросов, который обозначил президент на встрече, - обеспечение стабильности и безопасности внутри Белоруссии в этом непростом году. "И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку в Беларуси некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы этого давления. Притом по всем направлениям", - сказал Лукашенко.Он отметил, что "сегодня уже претензии по спорту предъявляют". "Нами пытаются рулить и управлять. В нарушение всех хартий и так далее и тому подобное. Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы - это конкретные действия - идут из-за рубежа", - заявил президент.Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что власти "обнаружили все эти центры". "Знаем всех этих "змагаров" (борцов – ред.) и беглых из Беларуси. Но знать мало. Этому надо противостоять. Как будем действовать в случае обострения ситуации - все надо до мелочей предусмотреть с учетом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины, вы видите, вспыхнула опять Украина, и других постсоветских республик. Мы давно об этом договаривались, и я думаю, что вы уже к этому готовы", - добавил президент.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов. В Белоруссии против ряда представителей оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20210211/pravo-1596978570.html

https://ria.ru/20210224/peregovory-1598752602.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире, политика