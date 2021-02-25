https://ria.ru/20210225/lubyanka-1598932764.html

Более 90 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке

Более 90 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке

Более 90 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании об установке памятника на Лубянской площади, следует из данных портала "Активный гражданин". РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:53

2021-02-25T14:53

2021-02-25T17:58

городская среда

архитектура

памятники

александр невский

феликс дзержинский

москва

общество

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Более 90 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании об установке памятника на Лубянской площади, следует из данных портала "Активный гражданин".Большинство участников опроса поддерживают идею установки монумента Александру Невскому. Голосование об установке памятника на Лубянской площади началось 25 февраля в 10:00, оно продлится до 5 марта. По данным портала на 14:45, в голосовании приняли участие 91 598 человек. За вариант с памятником Александру Невскому проголосовали 47 321 человек (52 процента), за Дзержинского — 44 277 (48 процентов).С идеей вернуть на Лубянку памятник Феликсу Дзержинскому выступили писатели, блогеры и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева. Обращение они направили правительству и мэру Москвы. При этом глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что решение по этому поводу надо принимать с учетом мнения москвичей.Памятник Дзержинскому демонтировали во время августовских событий 1991 года. С тех пор он находится в парке "Музеон".

https://ria.ru/20210224/nevskiy-1598810349.html

https://realty.ria.ru/20210216/lubyanka-1597690005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городская среда, архитектура, памятники, александр невский, феликс дзержинский, москва, общество