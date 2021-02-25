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Более 90 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке
Более 90 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке
Более 90 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании об установке памятника на Лубянской площади, следует из данных портала "Активный гражданин". РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:53
2021-02-25T17:58
городская среда
архитектура
памятники
александр невский
феликс дзержинский
москва
общество
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Более 90 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании об установке памятника на Лубянской площади, следует из данных портала "Активный гражданин".Большинство участников опроса поддерживают идею установки монумента Александру Невскому. Голосование об установке памятника на Лубянской площади началось 25 февраля в 10:00, оно продлится до 5 марта. По данным портала на 14:45, в голосовании приняли участие 91 598 человек. За вариант с памятником Александру Невскому проголосовали 47 321 человек (52 процента), за Дзержинского — 44 277 (48 процентов).С идеей вернуть на Лубянку памятник Феликсу Дзержинскому выступили писатели, блогеры и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева. Обращение они направили правительству и мэру Москвы. При этом глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что решение по этому поводу надо принимать с учетом мнения москвичей.Памятник Дзержинскому демонтировали во время августовских событий 1991 года. С тех пор он находится в парке "Музеон".
https://ria.ru/20210224/nevskiy-1598810349.html
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городская среда, архитектура, памятники, александр невский, феликс дзержинский, москва, общество

Более 90 тысяч москвичей проголосовали за выбор памятника на Лубянке

14:53 25.02.2021 (обновлено: 17:58 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛубянская площадь в Москве
Лубянская площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Более 90 тысяч жителей столицы приняли участие в голосовании об установке памятника на Лубянской площади, следует из данных портала "Активный гражданин".
Большинство участников опроса поддерживают идею установки монумента Александру Невскому.
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Голосование об установке памятника на Лубянской площади началось 25 февраля в 10:00, оно продлится до 5 марта.
По данным портала на 14:45, в голосовании приняли участие 91 598 человек. За вариант с памятником Александру Невскому проголосовали 47 321 человек (52 процента), за Дзержинского — 44 277 (48 процентов).
С идеей вернуть на Лубянку памятник Феликсу Дзержинскому выступили писатели, блогеры и журналисты, в том числе Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева. Обращение они направили правительству и мэру Москвы. При этом глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что решение по этому поводу надо принимать с учетом мнения москвичей.
Памятник Дзержинскому демонтировали во время августовских событий 1991 года. С тех пор он находится в парке "Музеон".
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Городская средаАрхитектураПамятникиАлександр НевскийФеликс ДзержинскийМоскваОбщество
 
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