Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210225/lekarstva-1598909493.html
Медикам смягчат ответственность при работе с сильными обезболивающими
Медикам смягчат ответственность при работе с сильными обезболивающими
Правительство РФ смягчает ответственность медработников, работающих с сильнодействующими обезболивающими лекарствами, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:10
2021-02-25T13:10
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153341/04/1533410464_0:135:3456:2079_1920x0_80_0_0_55ff491ac39d8992808666275720fbea.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство РФ смягчает ответственность медработников, работающих с сильнодействующими обезболивающими лекарствами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента правительство смягчает ответственность медицинских работников, которые работают с сильнодействующими обезболивающими лекарствами. Врачам, фармацевтам, другим сотрудникам медицинских учреждений не будет грозить уголовная ответственность, когда препарат теряется по недосмотру или неосторожности, если это не принесло никакого вреда другим людям и потеря зафиксирована специальной комиссией", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.Он подчеркнул, что необходимо очень внимательно следить за тем, как используются такие препараты, но и чрезмерные наказания за непредумышленные ошибки недопустимы.Премьер добавил, что бывают случаи, когда врачи несут ответственность за формальные нарушения процедур в попытке оказать помощь пациентам.
https://ria.ru/20210225/sma-1598897342.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153341/04/1533410464_128:0:3200:2304_1920x0_80_0_0_1f3af3fe0002e5fcc21e852b91b747c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Медикам смягчат ответственность при работе с сильными обезболивающими

13:10 25.02.2021
 
© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Depositphotos / Alexkalina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство РФ смягчает ответственность медработников, работающих с сильнодействующими обезболивающими лекарствами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента правительство смягчает ответственность медицинских работников, которые работают с сильнодействующими обезболивающими лекарствами. Врачам, фармацевтам, другим сотрудникам медицинских учреждений не будет грозить уголовная ответственность, когда препарат теряется по недосмотру или неосторожности, если это не принесло никакого вреда другим людям и потеря зафиксирована специальной комиссией", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Он подчеркнул, что необходимо очень внимательно следить за тем, как используются такие препараты, но и чрезмерные наказания за непредумышленные ошибки недопустимы.
Премьер добавил, что бывают случаи, когда врачи несут ответственность за формальные нарушения процедур в попытке оказать помощь пациентам.
Покупатели в аптеке - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
Вчера, 12:23
Фонд "Круг добра" одобрил часть заявок на лекарства для детей со СМА
 
РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Министр обороны США раскрыл подробности нанесенного по Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
03:11В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
Лента новостейМолния