https://ria.ru/20210225/lekarstva-1598909493.html

Медикам смягчат ответственность при работе с сильными обезболивающими

Медикам смягчат ответственность при работе с сильными обезболивающими

Правительство РФ смягчает ответственность медработников, работающих с сильнодействующими обезболивающими лекарствами, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:10

2021-02-25T13:10

2021-02-25T13:10

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство РФ смягчает ответственность медработников, работающих с сильнодействующими обезболивающими лекарствами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента правительство смягчает ответственность медицинских работников, которые работают с сильнодействующими обезболивающими лекарствами. Врачам, фармацевтам, другим сотрудникам медицинских учреждений не будет грозить уголовная ответственность, когда препарат теряется по недосмотру или неосторожности, если это не принесло никакого вреда другим людям и потеря зафиксирована специальной комиссией", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.Он подчеркнул, что необходимо очень внимательно следить за тем, как используются такие препараты, но и чрезмерные наказания за непредумышленные ошибки недопустимы.Премьер добавил, что бывают случаи, когда врачи несут ответственность за формальные нарушения процедур в попытке оказать помощь пациентам.

https://ria.ru/20210225/sma-1598897342.html

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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, общество