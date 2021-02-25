https://ria.ru/20210225/lekarstva-1598909493.html
Медикам смягчат ответственность при работе с сильными обезболивающими
Медикам смягчат ответственность при работе с сильными обезболивающими
Правительство РФ смягчает ответственность медработников, работающих с сильнодействующими обезболивающими лекарствами, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:10
2021-02-25T13:10
2021-02-25T13:10
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство РФ смягчает ответственность медработников, работающих с сильнодействующими обезболивающими лекарствами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента правительство смягчает ответственность медицинских работников, которые работают с сильнодействующими обезболивающими лекарствами. Врачам, фармацевтам, другим сотрудникам медицинских учреждений не будет грозить уголовная ответственность, когда препарат теряется по недосмотру или неосторожности, если это не принесло никакого вреда другим людям и потеря зафиксирована специальной комиссией", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.Он подчеркнул, что необходимо очень внимательно следить за тем, как используются такие препараты, но и чрезмерные наказания за непредумышленные ошибки недопустимы.Премьер добавил, что бывают случаи, когда врачи несут ответственность за формальные нарушения процедур в попытке оказать помощь пациентам.
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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Правительство РФ
смягчает ответственность медработников, работающих с сильнодействующими обезболивающими лекарствами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"По поручению президента правительство смягчает ответственность медицинских работников, которые работают с сильнодействующими обезболивающими лекарствами. Врачам, фармацевтам, другим сотрудникам медицинских учреждений не будет грозить уголовная ответственность, когда препарат теряется по недосмотру или неосторожности, если это не принесло никакого вреда другим людям и потеря зафиксирована специальной комиссией", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Он подчеркнул, что необходимо очень внимательно следить за тем, как используются такие препараты, но и чрезмерные наказания за непредумышленные ошибки недопустимы.
Премьер добавил, что бывают случаи, когда врачи несут ответственность за формальные нарушения процедур в попытке оказать помощь пациентам.