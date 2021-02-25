https://ria.ru/20210225/kuraev-1598913304.html

Кураев сообщил о пересмотре епархиальным судом Москвы его дела 4 марта

Кураев сообщил о пересмотре епархиальным судом Москвы его дела 4 марта

Протодиакон Андрей Кураев сообщил, что Московский епархиальный суд 4 марта рассмотрит ходатайство о пересмотре его дела о лишении сана. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:27

2021-02-25T13:27

2021-02-25T13:35

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

андрей кураев

русская православная церковь

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Протодиакон Андрей Кураев сообщил, что Московский епархиальный суд 4 марта рассмотрит ходатайство о пересмотре его дела о лишении сана."По благословению святейшего патриарха Кирилла в 10.00 04 марта 2021 года в зале высшего церковного совета храма Христа Спасителя состоится заседание Епархиального суда города Москвы в связи с поданным вами ходатайством о пересмотре дела", - говорится в вызове в суд, копию которого протодиакон разместил в своем блоге в LiveJournal.Секретарь Епархиального суда Москвы протоиерей Александр Миронов также сообщил, что ответчику будет разрешено пользоваться телефоном и ноутбуком, о чем он просил ранее судей. В то же время использование видео- или аудиозаписывающих устройств недопустимо, отмечается в сообщении."Ну вот, одна подвижка уже есть: телефон и компьютер разрешены. Со временем, быть может, и адвокат будет разрешен. Есть надежда на то, что к началу XXII века в РПЦ изобретут велосипед", - предположил Кураев.Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях протодиакона Андрея Кураева и постановил лишить его сана. Решение вступит в силу после утверждения патриархом Кириллом. По информации епархии, суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности клирика, в частности об обвинениях Русской православной церкви в "организации раскола". По информации епархии, протодиакон, согласно положению о церковном суде, трижды был вызван в церковный суд в установленном порядке и трижды не явился, и лишь в одном случае его отказ прибыть был признан обоснованным уважительной причиной (состояние здоровья).Сам Кураев ранее сообщил, что подал патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана. Протодиакон посетовал, что он не может прийти на заседание с адвокатом или экспертом в области церковного права, выступающим на его стороне, не может пригласить свидетелей, также суд не учел других его просьб.Комментируя обвинения Кураева в адрес епархиального суда, директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора религиовед Роман Силантьев заметил, что если человек вступает в какую-то организацию, у которой есть свои правила, то он должен этим правилам следовать. По его словам, Кураев, который в Церкви уже давно, "прекрасно знал", каковы особенности церковного судопроизводства, и его возмущение по этому поводу "как бы не уместно". Как отметил Силантьев, человек, принимающий сан в Церкви, принимает на себя многие обязательства, которые "превышают обязательства обычного гражданина Российской Федерации".

https://ria.ru/20210119/kuraev-1593707177.html

https://ria.ru/20201230/kuraev-1591623437.html

https://ria.ru/20201230/kuraev-1591627224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, андрей кураев, русская православная церковь, роман силантьев