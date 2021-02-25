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На Кубани пересмотрели бюджет края на трехлетний период
На Кубани пересмотрели бюджет края на трехлетний период
Депутаты Краснодарского края на очередной сессии заксобрания региона (ЗСК) в четверг утвердили изменения в бюджет на трехлетний период, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:57
2021-02-25T15:57
2021-02-25T15:57
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края на очередной сессии заксобрания региона (ЗСК) в четверг утвердили изменения в бюджет на трехлетний период, сообщает пресс-служба ЗСК.Как отметил глава краевого парламента Юрий Бурлачко, увеличение доходной части бюджета стало возможным не только благодаря поступлениям из федерального бюджета, но и в связи с перспективами увеличения налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета.По словам Юрия Бурлачко, масштабные улучшения в социальной сфере заложены в программе "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края", финансирование которой в этом году прирастет на 4 миллиарда рублей. На Кубани будет продолжено возведение новых школ и детских садов. В целом по программе с учетом ранее выделенных средств будет построено 9 детсадов, 17 школ, 18 спортивных объектов.Кроме того, дополнительные средства госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" позволят увеличить субсидии муниципалитетам на организацию водоснабжения населения, продолжить переселение людей из аварийного жилищного фонда. Выделяются дополнительные средства и на развитие АПК. Отмечается, что в текущем году впервые субсидии на молочное животноводство вырастут до 1 миллиарда рублей.Увеличиваются ассигнования и по другим госпрограммам. По программе "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" полмиллиарда выделяются на достройку объектов незавершенного строительства. "У нас появляется возможность решать застарелые проблемы, закладывать основу будущего развития отраслей экономики и социальной сферы края", - заключил председатель ЗСК.
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экономика
КРАСНОДАР, 25 фев - РИА Новости.
Депутаты Краснодарского края
на очередной сессии заксобрания региона (ЗСК) в четверг утвердили изменения в бюджет на трехлетний период, сообщает пресс-служба ЗСК.
"В соответствии с вносимыми изменениями, доходная часть краевого бюджета на 2021 год будет увеличена на 7,8 миллиарда рублей, на 2022-й – на 7 миллиардов рублей, на 2023-й - почти на 5,5 миллиарда рублей. Изменения объемов обусловлены ростом налоговых и неналоговых доходов", - говорится в сообщении.
Как отметил глава краевого парламента Юрий Бурлачко, увеличение доходной части бюджета стало возможным не только благодаря поступлениям из федерального бюджета, но и в связи с перспективами увеличения налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета.
"Ожидается их рост по многим позициям, в том числе и по таким, как поступление НДФЛ, налог на прибыль организаций. Такие цифры – явный показатель того, что кубанская экономика, пережившая ограничения времени эпидемии, восстанавливается и начинает отыгрывать прежние позиции. Многие отрасли понесли за прошлый год серьезные потери. Но против эпидемии в России были приняты беспрецедентные меры, и они позволили стабилизировать ситуацию", - приводятся в сообщении слова председателя ЗСК. По итогам обсуждения парламентарии утвердили закон о внесении изменений в краевой бюджет в целом.
По словам Юрия Бурлачко, масштабные улучшения в социальной сфере заложены в программе "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края", финансирование которой в этом году прирастет на 4 миллиарда рублей. На Кубани будет продолжено возведение новых школ и детских садов. В целом по программе с учетом ранее выделенных средств будет построено 9 детсадов, 17 школ, 18 спортивных объектов.
Кроме того, дополнительные средства госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" позволят увеличить субсидии муниципалитетам на организацию водоснабжения населения, продолжить переселение людей из аварийного жилищного фонда. Выделяются дополнительные средства и на развитие АПК. Отмечается, что в текущем году впервые субсидии на молочное животноводство вырастут до 1 миллиарда рублей.
Увеличиваются ассигнования и по другим госпрограммам. По программе "Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры" полмиллиарда выделяются на достройку объектов незавершенного строительства. "У нас появляется возможность решать застарелые проблемы, закладывать основу будущего развития отраслей экономики и социальной сферы края", - заключил председатель ЗСК.