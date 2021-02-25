https://ria.ru/20210225/kryshi-1598920663.html
Очистка крыш стала главным направлением уборки в Москве из-за оттепели
Очистка крыш стала главным направлением уборки в Москве из-за оттепели
Городские службы справляются с уборкой снега в Москве, одно из основных направлений - очистка крыш, что связано с оттепелью и грядущими перепадами температур,... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:01
2021-02-25T14:01
2021-02-25T14:01
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Городские службы справляются с уборкой снега в Москве, одно из основных направлений - очистка крыш, что связано с оттепелью и грядущими перепадами температур, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что в первую очередь расчищаются подходы к остановкам наземного общественного транспорта, а также к метро, МЦК, МЦД, кроме того, чистят парковочные пространства и подъезды к медицинским учреждениям.По его словам, городские службы были готовы к очистке столицы, работает нужное количество техники, специалистов, которые занимаются ручной уборкой."С учетом сложившихся погодных условий мы эту ситуацию предвидели. Были организованы работы, связанные с очисткой города от снега, обработкой. Проведена трехкратная обработка. Снег был собран в лотковую часть. Сейчас ведутся мероприятия по зачистке снега, который собран для того, чтобы его вывезти", - добавил заммэра.
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петр бирюков, москва
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Городские службы справляются с уборкой снега в Москве, одно из основных направлений - очистка крыш, что связано с оттепелью и грядущими перепадами температур, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Из основных направлений работы это очистка крыш от снега... Ближайшие три - четыре дня будут плюсовые температуры днем, затем минусовые и снова плюсовые, и наша задача - не допустить схода снега с крыш, чтобы там ни было, и тем более чтобы не было образования наледей и сосулек. Работы повсеместно организованы, работы ведутся", - сказал Бирюков.
Он отметил, что в первую очередь расчищаются подходы к остановкам наземного общественного транспорта, а также к метро, МЦК, МЦД, кроме того, чистят парковочные пространства и подъезды к медицинским учреждениям.
По его словам, городские службы были готовы к очистке столицы, работает нужное количество техники, специалистов, которые занимаются ручной уборкой.
"С учетом сложившихся погодных условий мы эту ситуацию предвидели. Были организованы работы, связанные с очисткой города от снега, обработкой. Проведена трехкратная обработка. Снег был собран в лотковую часть. Сейчас ведутся мероприятия по зачистке снега, который собран для того, чтобы его вывезти", - добавил заммэра.