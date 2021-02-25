https://ria.ru/20210225/kryshi-1598920663.html

Очистка крыш стала главным направлением уборки в Москве из-за оттепели

Очистка крыш стала главным направлением уборки в Москве из-за оттепели

Городские службы справляются с уборкой снега в Москве, одно из основных направлений - очистка крыш, что связано с оттепелью и грядущими перепадами температур,... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:01

2021-02-25T14:01

2021-02-25T14:01

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Городские службы справляются с уборкой снега в Москве, одно из основных направлений - очистка крыш, что связано с оттепелью и грядущими перепадами температур, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что в первую очередь расчищаются подходы к остановкам наземного общественного транспорта, а также к метро, МЦК, МЦД, кроме того, чистят парковочные пространства и подъезды к медицинским учреждениям.По его словам, городские службы были готовы к очистке столицы, работает нужное количество техники, специалистов, которые занимаются ручной уборкой."С учетом сложившихся погодных условий мы эту ситуацию предвидели. Были организованы работы, связанные с очисткой города от снега, обработкой. Проведена трехкратная обработка. Снег был собран в лотковую часть. Сейчас ведутся мероприятия по зачистке снега, который собран для того, чтобы его вывезти", - добавил заммэра.

https://realty.ria.ru/20210225/rosseti-1598910955.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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петр бирюков, москва