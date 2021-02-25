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В Крыму ответили на обвинения Киева в "нарушении законов войны"
В Крыму ответили на обвинения Киева в "нарушении законов войны"
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал оторванными от реальности предъявленные ему подозрения со стороны украинской прокуратуры. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T22:15
2021-02-25T22:25
россия
сергей аксенов (политик)
владимир константинов
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал оторванными от реальности предъявленные ему подозрения со стороны украинской прокуратуры.Созданная на Украине "прокуратура Автономной Республики Крым" ранее сообщила в Facebook, что объявила подозрение главе Крыма Сергею Аксёнову и председателю Госсовета республики Владимиру Константинову в "оккупации" и "нарушении законов и обычаев войны". Аксенов со своей стороны назвал это "новостями из сумасшедшего дома".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, сергей аксенов (политик), владимир константинов, республика крым, украина, в мире

В Крыму ответили на обвинения Киева в "нарушении законов войны"

22:15 25.02.2021 (обновлено: 22:25 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал оторванными от реальности предъявленные ему подозрения со стороны украинской прокуратуры.
Созданная на Украине "прокуратура Автономной Республики Крым" ранее сообщила в Facebook, что объявила подозрение главе Крыма Сергею Аксёнову и председателю Госсовета республики Владимиру Константинову в "оккупации" и "нарушении законов и обычаев войны". Аксенов со своей стороны назвал это "новостями из сумасшедшего дома".

"С людьми, живущими в иллюзиях, полностью оторвавшимися от реальности - иначе бы они не стали упрекать кого бы то ни было в "нарушении законов и обычаев войны", которую они при этом "забыли" объявить - нам говорить не о чем", - сказал журналистам Константинов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Баннер с надписью Крым - это Украина - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 14:46
Перед посольством России в Киеве разместили баннер "Крым – это Украина"
 
РоссияСергей Аксенов (политик)Владимир КонстантиновРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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