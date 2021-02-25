В Крыму ответили на обвинения Киева в "нарушении законов войны"
22:15 25.02.2021 (обновлено: 22:25 25.02.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал оторванными от реальности предъявленные ему подозрения со стороны украинской прокуратуры.
Созданная на Украине "прокуратура Автономной Республики Крым" ранее сообщила в Facebook, что объявила подозрение главе Крыма Сергею Аксёнову и председателю Госсовета республики Владимиру Константинову в "оккупации" и "нарушении законов и обычаев войны". Аксенов со своей стороны назвал это "новостями из сумасшедшего дома".
"С людьми, живущими в иллюзиях, полностью оторвавшимися от реальности - иначе бы они не стали упрекать кого бы то ни было в "нарушении законов и обычаев войны", которую они при этом "забыли" объявить - нам говорить не о чем", - сказал журналистам Константинов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".