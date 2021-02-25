https://ria.ru/20210225/krym-1599012501.html

В Крыму ответили на обвинения Киева в "нарушении законов войны"

В Крыму ответили на обвинения Киева в "нарушении законов войны"

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал оторванными от реальности предъявленные ему подозрения со стороны украинской прокуратуры. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T22:15

2021-02-25T22:15

2021-02-25T22:25

россия

сергей аксенов (политик)

владимир константинов

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал оторванными от реальности предъявленные ему подозрения со стороны украинской прокуратуры.Созданная на Украине "прокуратура Автономной Республики Крым" ранее сообщила в Facebook, что объявила подозрение главе Крыма Сергею Аксёнову и председателю Госсовета республики Владимиру Константинову в "оккупации" и "нарушении законов и обычаев войны". Аксенов со своей стороны назвал это "новостями из сумасшедшего дома".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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россия, сергей аксенов (политик), владимир константинов, республика крым, украина, в мире