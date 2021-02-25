В Киеве пожаловались, что Россия превращает Крым в "мощную военную базу"
15:16 25.02.2021 (обновлено: 16:40 25.02.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
КИЕВ, 25 фев – РИА Новости. Командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев сообщил, что ситуация на админгранице с Крымом стабильная, и заявил, что Россия продолжает превращать полуостров в "мощную военную базу" и перебрасывает вооружение и военную технику.
Уже некоторое время ситуация на административной границе с Крымом существенно не менялась.
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"С целью военного прикрытия северных районов Крыма, приближенных к Херсонской области Украины, РФ продолжает удерживать группировки войск с подразделениями усиления и обеспечения общей численностью около 1,5 тысячи военнослужащих. Следует отметить, что данная группировка формируется на базе подразделений береговых войск Черноморского флота РФ, которые с учетом морского и воздушного компонентов насчитывают около 33 тысяч военнослужащих и привлекаются к выполнению задач на ротационной основе. Непосредственная сухопутная группировка составляет более 11,5 тысячи военнослужащих", - цитирует Наева агентство "Укринформ".
По его словам, основные усилия РФ по-прежнему сосредоточены на наращивании разведывательных возможностей, совершенствовании системы оборонительных рубежей для мотострелковых подразделений и дооборудование огневых позиций для реактивно-артиллерийского вооружения. В то же время Наев заверил, что Украина всеми имеющимися средствами разведки постоянно отслеживает этот процесс и держит на контроле.
"Превращая временно оккупированный Крым в мощную военную базу, в этом году Россия продолжает перебрасывать с материковой части вооружения и военную технику. В частности, речь идет о трех мобильных радиолокационных станциях дециметрового диапазона "Противник-Г" и десяти разведывательных химических машинах РХМ-6 на базе БТР-80. Вместе с тем, недавно на вооружение Черноморского флота РФ принят новый патрульный корабль "Сергей Котов" и малый ракетный корабль "Грайворон", - сказал Наев.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".