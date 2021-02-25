https://ria.ru/20210225/krym-1598868293.html

В двух крымских регионах введут почасовой график подачи воды

В двух крымских регионах введут почасовой график подачи воды

Режимная подача воды вводится в Алуштинском регионе, в Ялте и южнобережных поселках почасовой график водоснабжения возвращается для экономии воды в... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T09:27

2021-02-25T09:27

2021-02-25T09:27

россия

днепр (город)

алушта

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Режимная подача воды вводится в Алуштинском регионе, в Ялте и южнобережных поселках почасовой график водоснабжения возвращается для экономии воды в водохранилищах, сообщили РИА Новости в компаниях-поставщиках воды и городских администрациях.График подачи воды по пять часов утром и вечером (с 5.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00) вводится с 25 февраля в Алуште из-за малого притока в основное для снабжения города Изобильненское водохранилище, информацию об этом подтвердила РИА Новости глава горадминистрации Галина Огнева.Режимная подача воды (шесть часов в сутки) вновь вводится в городском округе Ялты, сообщается на сайте ГУП "Водоканал Южного берега Крыма".В пресс-службе администрации Ялты РИА Новости пояснили, что режимная подача воды, введенная в конце 2020 года, не отменялась. В январе и феврале после обильных осадков Ялта смогла использовать воду рек, водопадов и источников с южной стороны главной горной гряды и подавать ее круглосуточно. В данный период графики вводятся для экономии основного ресурса – воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи, а также за счет добычи воды из подземных источников.

https://ria.ru/20210221/voda-1598489644.html

https://ria.ru/20210218/krym-1597956442.html

россия

днепр (город)

алушта

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россия, днепр (город), алушта, общество