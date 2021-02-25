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В двух крымских регионах введут почасовой график подачи воды
В двух крымских регионах введут почасовой график подачи воды
Режимная подача воды вводится в Алуштинском регионе, в Ялте и южнобережных поселках почасовой график водоснабжения возвращается для экономии воды в... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T09:27
2021-02-25T09:27
россия
днепр (город)
алушта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Режимная подача воды вводится в Алуштинском регионе, в Ялте и южнобережных поселках почасовой график водоснабжения возвращается для экономии воды в водохранилищах, сообщили РИА Новости в компаниях-поставщиках воды и городских администрациях.График подачи воды по пять часов утром и вечером (с 5.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00) вводится с 25 февраля в Алуште из-за малого притока в основное для снабжения города Изобильненское водохранилище, информацию об этом подтвердила РИА Новости глава горадминистрации Галина Огнева.Режимная подача воды (шесть часов в сутки) вновь вводится в городском округе Ялты, сообщается на сайте ГУП "Водоканал Южного берега Крыма".В пресс-службе администрации Ялты РИА Новости пояснили, что режимная подача воды, введенная в конце 2020 года, не отменялась. В январе и феврале после обильных осадков Ялта смогла использовать воду рек, водопадов и источников с южной стороны главной горной гряды и подавать ее круглосуточно. В данный период графики вводятся для экономии основного ресурса – воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи, а также за счет добычи воды из подземных источников.
https://ria.ru/20210221/voda-1598489644.html
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россия, днепр (город), алушта, общество

В двух крымских регионах введут почасовой график подачи воды

09:27 25.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Режимная подача воды вводится в Алуштинском регионе, в Ялте и южнобережных поселках почасовой график водоснабжения возвращается для экономии воды в водохранилищах, сообщили РИА Новости в компаниях-поставщиках воды и городских администрациях.
График подачи воды по пять часов утром и вечером (с 5.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00) вводится с 25 февраля в Алуште из-за малого притока в основное для снабжения города Изобильненское водохранилище, информацию об этом подтвердила РИА Новости глава горадминистрации Галина Огнева.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 16:37
Названа реальная причина, почему Киев хочет перекрыть дамбой воду в Крым
"Решение (о введении графика подачи воды) приятно на сессии горсовета, вводятся графики", - сказала Огнева, отметив, что мера необходима для экономии воды в Изобильненском водохранилище, так как притоки в него остаются недостаточными.
Режимная подача воды (шесть часов в сутки) вновь вводится в городском округе Ялты, сообщается на сайте ГУП "Водоканал Южного берега Крыма".
"В связи уменьшением дебита воды местных источников с 25.02.2021 г. с 9:00 водоснабжение МО ГО Ялта переводится на гарантированную подачу воды по ранее предоставленному графику подачи воды, а именно: подача воды с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00", - говорится в сообщении.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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Аксенов оценил намерение Киева построить дамбу для недопуска воды в Крым
В пресс-службе администрации Ялты РИА Новости пояснили, что режимная подача воды, введенная в конце 2020 года, не отменялась. В январе и феврале после обильных осадков Ялта смогла использовать воду рек, водопадов и источников с южной стороны главной горной гряды и подавать ее круглосуточно. В данный период графики вводятся для экономии основного ресурса – воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи, а также за счет добычи воды из подземных источников.
 
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