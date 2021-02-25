https://ria.ru/20210225/koronavirus-1599007273.html
Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве устойчивый тренд на снижение заболеваемостью коронавирусом. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T21:15
2021-02-25T21:15
2021-02-25T21:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594700993_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_39fc64284fdaf953cacd184954889390.jpg
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве устойчивый тренд на снижение заболеваемостью коронавирусом.Мэр также выразил надежду на то, что ограничения в столице будут сниматься и дальше.
https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598721199.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594700993_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_f5d2b77628e09434a15678fce97c704c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество