https://ria.ru/20210225/koronavirus-1599007273.html

Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Собянин оценил ситуацию с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве устойчивый тренд на снижение заболеваемостью коронавирусом. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T21:15

2021-02-25T21:15

2021-02-25T21:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве устойчивый тренд на снижение заболеваемостью коронавирусом.Мэр также выразил надежду на то, что ограничения в столице будут сниматься и дальше.

https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598721199.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество