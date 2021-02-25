https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598976345.html

В США выявили более 74 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В США выявили более 74 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 74,5 тысячи, скончались еще свыше 3,2 тысячи человек, следует... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T17:51

2021-02-25T17:51

2021-02-25T17:51

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

университет джонса хопкинса

сша

в мире

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 74,5 тысячи, скончались еще свыше 3,2 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.За минувшие 24 часа, по информации университета, в Соединенных Штатах зафиксировали 74 502 новых случая заражения и 3 230 летальных исходов.Общее число случаев заражения с начала эпидемии достигло в США 28 336 782, скончались 505 945 пациентов с COVID-19.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире