https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598935463.html
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
В медицинских организациях России развернуто 156 тысяч коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, из них занято более 120 тысяч, заявил министр... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:04
2021-02-25T15:04
2021-02-25T15:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В медицинских организациях России развернуто 156 тысяч коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, из них занято более 120 тысяч, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Региональным властям необходимо более внимательно и адресно работать с людьми старше 60 лет при организации вакцинации от COVID-19, эта группа наиболее уязвима перед инфекцией, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Он уточнил, что в случае заболевания COVID-19 люди старше 60 лет требуют особого внимания и приоритетной госпитализации.Противоэпидемические мероприятия в регионах России важно сохранять в соответствии с эпидемиологической обстановкой, к снятию ограничений надо подходить очень взвешенно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Он отметил, что при этом необходимо очень взвешенно подходить к принятию решений о снятии противоэпидемических ограничений.
https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598907724.html
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коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, общество
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
В медицинских организациях России
развернуто 156 тысяч коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, из них занято более 120 тысяч, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
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"В настоящее время в медицинских организациях развернуто 156 тысяч коек для лечения новой коронавирусной инфекции, из них занято более 120 тысяч", - сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами.
Региональным властям необходимо более внимательно и адресно работать с людьми старше 60 лет при организации вакцинации от COVID-19, эта группа наиболее уязвима перед инфекцией, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Наиболее уязвимой группой населения продолжают оставаться граждане старше 60 лет – именно им важно в первую очередь защитить свое здоровье, пройдя вакцинацию. В то же время в ряде регионов доля лиц старше 60 лет среди прошедших вакцинацию все еще очень низка – это сигнал для региональных властей, что необходимо более внимательно и адресно работать с этой возрастной группой", - сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами.
Он уточнил, что в случае заболевания COVID-19 люди старше 60 лет требуют особого внимания и приоритетной госпитализации.
Противоэпидемические мероприятия в регионах России важно сохранять в соответствии с эпидемиологической обстановкой, к снятию ограничений надо подходить очень взвешенно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Несмотря на то, что в целом по стране мы видим снижение числа выявленных случаев заболевания, мы все еще находимся в эпидемическом процессе. Для защиты жизни и здоровья граждан, в регионах важно в соответствии с эпидобстановкой сохранять противоэпидемические мероприятия", - сказал Мурашко на селекторном совещании с регионами.
Он отметил, что при этом необходимо очень взвешенно подходить к принятию решений о снятии противоэпидемических ограничений.