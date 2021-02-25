https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598935463.html

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

В медицинских организациях России развернуто 156 тысяч коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, из них занято более 120 тысяч, заявил министр... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:04

2021-02-25T15:04

2021-02-25T15:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В медицинских организациях России развернуто 156 тысяч коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, из них занято более 120 тысяч, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Региональным властям необходимо более внимательно и адресно работать с людьми старше 60 лет при организации вакцинации от COVID-19, эта группа наиболее уязвима перед инфекцией, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Он уточнил, что в случае заболевания COVID-19 люди старше 60 лет требуют особого внимания и приоритетной госпитализации.Противоэпидемические мероприятия в регионах России важно сохранять в соответствии с эпидемиологической обстановкой, к снятию ограничений надо подходить очень взвешенно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Он отметил, что при этом необходимо очень взвешенно подходить к принятию решений о снятии противоэпидемических ограничений.

https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598907724.html

https://ria.ru/20210225/ogranicheniya-1598878280.html

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2021

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коронавирус в россии, россия, михаил мурашко, общество