Врач Тимаков оценил вероятность третьей волны коронавируса в России
06:00 25.02.2021 (обновлено: 11:39 25.02.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Крылатском
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РБК допустил, что в середине весны в России может начаться новый подъем заболеваемости COVID-19.
Причиной этого, по его мнению, станет приход в страну британского штамма, а также то, что полноценная иммунная прослойка населения пока не сформировалась.
"Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается", — пояснил Тимаков.
Однако, считает он, называть это третьей волной не совсем корректно, поскольку в России время от времени наблюдаются подъемы и спады заболеваемости.
Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский, со своей стороны, полагает, что летом число новых случаев COVID-19 снизится.
"Я не сторонник термина "волна". Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание", — отметил он.
При этом вирусолог с осторожностью предположил, что рост заболеваемости будет наблюдаться осенью.
Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, в свою очередь, считает, что нормализовать ситуацию с COVID-19 поможет активная вакцинация населения.