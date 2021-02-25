https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598860652.html

Врач Тимаков оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

Врач Тимаков оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РБК допустил, что в середине весны в России может начаться новый подъем заболеваемости COVID-19. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T06:00

2021-02-25T06:00

2021-02-25T11:39

распространение коронавируса

алексей аграновский

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

николай малышев

здоровье

общество

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РБК допустил, что в середине весны в России может начаться новый подъем заболеваемости COVID-19.Причиной этого, по его мнению, станет приход в страну британского штамма, а также то, что полноценная иммунная прослойка населения пока не сформировалась.Однако, считает он, называть это третьей волной не совсем корректно, поскольку в России время от времени наблюдаются подъемы и спады заболеваемости.Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский, со своей стороны, полагает, что летом число новых случаев COVID-19 снизится. При этом вирусолог с осторожностью предположил, что рост заболеваемости будет наблюдаться осенью.Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, в свою очередь, считает, что нормализовать ситуацию с COVID-19 поможет активная вакцинация населения.

https://ria.ru/20210223/pandemiya-1598687380.html

https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598526913.html

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2021

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алексей аграновский , евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николай малышев, здоровье, общество