Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598860652.html
Врач Тимаков оценил вероятность третьей волны коронавируса в России
Врач Тимаков оценил вероятность третьей волны коронавируса в России
Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РБК допустил, что в середине весны в России может начаться новый подъем заболеваемости COVID-19. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T06:00
2021-02-25T11:39
распространение коронавируса
алексей аграновский
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
николай малышев
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598050049_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_8b905dc4582428f94d1f4ccae3f71183.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РБК допустил, что в середине весны в России может начаться новый подъем заболеваемости COVID-19.Причиной этого, по его мнению, станет приход в страну британского штамма, а также то, что полноценная иммунная прослойка населения пока не сформировалась.Однако, считает он, называть это третьей волной не совсем корректно, поскольку в России время от времени наблюдаются подъемы и спады заболеваемости.Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский, со своей стороны, полагает, что летом число новых случаев COVID-19 снизится. При этом вирусолог с осторожностью предположил, что рост заболеваемости будет наблюдаться осенью.Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, в свою очередь, считает, что нормализовать ситуацию с COVID-19 поможет активная вакцинация населения.
https://ria.ru/20210223/pandemiya-1598687380.html
https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598526913.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598050049_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_c3d4f15e16a503e399a1a5f0abd2b478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей аграновский , евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николай малышев, здоровье, общество

Врач Тимаков оценил вероятность третьей волны коронавируса в России

06:00 25.02.2021 (обновлено: 11:39 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Крылатском
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РБК допустил, что в середине весны в России может начаться новый подъем заболеваемости COVID-19.
Причиной этого, по его мнению, станет приход в страну британского штамма, а также то, что полноценная иммунная прослойка населения пока не сформировалась.

"Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается", — пояснил Тимаков.

Однако, считает он, называть это третьей волной не совсем корректно, поскольку в России время от времени наблюдаются подъемы и спады заболеваемости.
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 20:44Распространение коронавируса
ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавируса
Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский, со своей стороны, полагает, что летом число новых случаев COVID-19 снизится.

"Я не сторонник термина "волна". Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание", — отметил он.

При этом вирусолог с осторожностью предположил, что рост заболеваемости будет наблюдаться осенью.
Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев, в свою очередь, считает, что нормализовать ситуацию с COVID-19 поможет активная вакцинация населения.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 04:23Распространение коронавируса
Переболевшим COVID-19 россиянам назвали лучшее время для вакцинации
 
Распространение коронавирусаАлексей АграновскийЕвгений ТимаковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияНиколай МалышевЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Министр обороны США раскрыл подробности нанесенного по Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
03:11В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
Лента новостейМолния