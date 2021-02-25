Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик и пациент в приемном отделении городской клинической больницы №40 в Москве
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новая волна коронавируса в Москве уже невозможна, а вот Китаю всплеск заболеваемости грозит, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
"В Москве (новая волна - ред.), я считаю, уже невозможна. Тут уже некому болеть: все контактировали с вирусом либо в клинически выраженной форме, либо в латентной, либо уже вакцинировались", - рассказал Жемчугов, уточнив, что по остальным регионам РФ прогноз можно делать только исходя из статистики по антителам.
Однако для тех стран, где осталось много не переболевших и не вакцинированных людей, риски всплеска, по словам специалиста, остаются.
"Самое такое место - это Китай, где осталось много миллионов не переболевших", - отметил Жемчугов.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, при этом стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше. Новые штаммы коронавируса, по данным ВОЗ, продолжают распространяться. Так, "британский" штамм был обнаружен уже в 101 стране (больше на семь, чем на предыдущей неделе), "южноафриканский" в 51 стране (+5), а "бразильский" штамм - в 29 (+8).