https://ria.ru/20210225/koronavirus-1598859088.html

Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве

Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве

Новая волна коронавируса в Москве уже невозможна, а вот Китаю всплеск заболеваемости грозит, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог,... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T03:30

2021-02-25T03:30

2021-02-25T03:30

владислав жемчугов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

воз

москва

китай

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Новая волна коронавируса в Москве уже невозможна, а вот Китаю всплеск заболеваемости грозит, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Однако для тех стран, где осталось много не переболевших и не вакцинированных людей, риски всплеска, по словам специалиста, остаются."Самое такое место - это Китай, где осталось много миллионов не переболевших", - отметил Жемчугов.Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число новых случаев COVID-19, а также число жертв инфекции в мире продолжает снижаться, при этом стран, где выявлены мутации коронавируса, становится все больше. Новые штаммы коронавируса, по данным ВОЗ, продолжают распространяться. Так, "британский" штамм был обнаружен уже в 101 стране (больше на семь, чем на предыдущей неделе), "южноафриканский" в 51 стране (+5), а "бразильский" штамм - в 29 (+8).

https://ria.ru/20210223/pandemiya-1598687380.html

россия

москва

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, воз, москва, китай, общество