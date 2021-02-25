https://ria.ru/20210225/kontent-1598938283.html
В СПЧ призвали создать проект по выявлению противоправного контента
В СПЧ призвали создать проект по выявлению противоправного контента
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов предложил создать в России проект, который целенаправленно... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:17
2021-02-25T15:17
2021-02-25T15:17
россия
яндекс
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
игорь ашманов
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов предложил создать в России проект, который целенаправленно занимался бы выявлением противоправного и подлежащего блокировке контента."Ведомства, которые Роскомнадзору присылают предписания что-то блокировать, сами ищут (противоправный контент - ред.) хуже, чем Роскомнадзор. Но в целом ни те, ни другие не должны искать плохое. Плохое должен искать какой-то другой проект. На самом деле серьезный проект. Не "Яндекс", конечно, но это какой-то "поиск по плохому" нужен, который этого плохого находил бы минимум, условно говоря, 80-90% от общей массы", - рассказал Ашманов на круглом столе "Безответственные платформы: как соцсети борются с деструктивным контентом".
https://ria.ru/20210225/boty-1598903885.html
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россия, яндекс, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), игорь ашманов, общество