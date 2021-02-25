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В ОП призвали уравнять российские и иностранные IT-компании
В ОП призвали уравнять российские и иностранные IT-компании
Отечественные и транснациональные IT-компании, зарабатывающие в российской юрисдикции, необходимо уравнять по налоговому бремени, с такой позицией выступил член РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:15
2021-02-25T12:15
россия
артем кирьянов
общественная палата рф
технологии
экономика
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Отечественные и транснациональные IT-компании, зарабатывающие в российской юрисдикции, необходимо уравнять по налоговому бремени, с такой позицией выступил член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.Зарубежные платформы, как отметил общественник со ссылкой на открытые данные, получают в России как минимум 50% digital-рекламы, общий объем которой в 2020 году составил 178 миллиардов рублей."Наша задача - войти в число мировых лидеров в IT, и есть к этому определенные посылки... Но вот этот вот налоговый перекос создает совершенно такие жесткие, неравные конкурентные условия... Мы должны сделать максимально возможное для того, чтобы осуществить, реализовать уравнивание в правах и по налоговому бремени российские и транснациональные корпорации", - добавил Кирьянов.Разговор о том, что пора переходить к налогообложению по принципу "на ком зарабатывают", по словам члена ОП РФ, идет во многих странах. И транснациональные компании должны учитывать законодательство, действующее на всех территориях, где осуществляется их деятельность.
https://ria.ru/20210217/internet-1597808141.html
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россия, артем кирьянов, общественная палата рф, технологии, экономика

В ОП призвали уравнять российские и иностранные IT-компании

12:15 25.02.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Отечественные и транснациональные IT-компании, зарабатывающие в российской юрисдикции, необходимо уравнять по налоговому бремени, с такой позицией выступил член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
"На сегодняшний день есть абсолютно четкий перекос по отношению к тем компаниям, которые имеют российские корни, зарегистрированы в российской юрисдикции и работают по российскому законодательству, и теми компаниями, которые не предоставляют фактуры по своим действиям, не платят налоги", - рассказал на круглом столе "Диалог с цифровым гигантом": зачем открывать в России представительства иностранных ИТ-компаний".
Зарубежные платформы, как отметил общественник со ссылкой на открытые данные, получают в России как минимум 50% digital-рекламы, общий объем которой в 2020 году составил 178 миллиардов рублей.
"Наша задача - войти в число мировых лидеров в IT, и есть к этому определенные посылки... Но вот этот вот налоговый перекос создает совершенно такие жесткие, неравные конкурентные условия... Мы должны сделать максимально возможное для того, чтобы осуществить, реализовать уравнивание в правах и по налоговому бремени российские и транснациональные корпорации", - добавил Кирьянов.
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Разговор о том, что пора переходить к налогообложению по принципу "на ком зарабатывают", по словам члена ОП РФ, идет во многих странах. И транснациональные компании должны учитывать законодательство, действующее на всех территориях, где осуществляется их деятельность.
"Мы как налогоплательщики крайне заинтересованы в том, чтобы иностранные компании платили налог на прибыль, платили налоги в полном объеме с тех, на ком они зарабатывают в российской юрисдикции, и это было бы честно и справедливо", - уточнил Кирьянов.
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РоссияАртем КирьяновОбщественная палата РФТехнологииЭкономика
 
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