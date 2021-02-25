https://ria.ru/20210225/kompanii-1598895166.html

В ОП призвали уравнять российские и иностранные IT-компании

В ОП призвали уравнять российские и иностранные IT-компании

Отечественные и транснациональные IT-компании, зарабатывающие в российской юрисдикции, необходимо уравнять по налоговому бремени, с такой позицией выступил член РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:15

2021-02-25T12:15

2021-02-25T12:15

россия

артем кирьянов

общественная палата рф

технологии

экономика

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Отечественные и транснациональные IT-компании, зарабатывающие в российской юрисдикции, необходимо уравнять по налоговому бремени, с такой позицией выступил член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.Зарубежные платформы, как отметил общественник со ссылкой на открытые данные, получают в России как минимум 50% digital-рекламы, общий объем которой в 2020 году составил 178 миллиардов рублей."Наша задача - войти в число мировых лидеров в IT, и есть к этому определенные посылки... Но вот этот вот налоговый перекос создает совершенно такие жесткие, неравные конкурентные условия... Мы должны сделать максимально возможное для того, чтобы осуществить, реализовать уравнивание в правах и по налоговому бремени российские и транснациональные корпорации", - добавил Кирьянов.Разговор о том, что пора переходить к налогообложению по принципу "на ком зарабатывают", по словам члена ОП РФ, идет во многих странах. И транснациональные компании должны учитывать законодательство, действующее на всех территориях, где осуществляется их деятельность.

https://ria.ru/20210217/internet-1597808141.html

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россия, артем кирьянов, общественная палата рф, технологии, экономика