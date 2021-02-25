https://ria.ru/20210225/koloniya-1598898578.html

В СИЗО и колониях Иркутской области насилию подверглись 75 человек

В СИЗО и колониях Иркутской области насилию подверглись 75 человек

Проверка ФСИН России установила, что к насилию над заключенными в СИЗО и колониях Иркутской области причастен 41 человек, уже известно о 75 потерпевших, сообщил РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:27

2021-02-25T12:27

2021-02-25T12:27

россия

александр калашников

сизо-6

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

иркутская область

иркутск

происшествия

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Проверка ФСИН России установила, что к насилию над заключенными в СИЗО и колониях Иркутской области причастен 41 человек, уже известно о 75 потерпевших, сообщил директор ведомства Александр Калашников на круглом столе в Совфеде.На прошлой неделе ведомство сообщило об увольнении начальника СИЗО-1 в Иркутске, временном отстранении от обязанностей его зама, а также замначальника ИК-6 за избиения заключенных. Сегодня ФСИН рассказала о девяти уголовных делах, возбужденных в отношении сотрудников и заключенных. Кроме того, представители ФСИН России выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других заключенных, в отношении них ведутся проверочные мероприятия.Также сотрудники ФСИН России совместно с представителями прокуратуры и СУСК РФ по Иркутской области проверяют условия содержания в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15. С целью выявления возможных телесных повреждений медицинские работники проводят осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных.Проверка ФСИН России в территориальном управлении по Иркутской области проводится с 18 января.Ранее СК завел уголовное дело в связи с инцидентом в СИЗО-1 Иркутска. Сестра осужденного О. из Тувы, который находился в следственном изоляторе, обратилась за помощью к правозащитникам. Она сообщила, что ее брат подвергся пыткам и стал инвалидом. В региональном ГУФСИН информацию опровергли, сославшись на то, что О. стал жертвой конфликта с сокамерниками.Сообщалось также, что в ходе проверки от работы были отстранены руководители ИК-6 и СИЗО-1. В исправительной колонии №6, расположенной в Иркутске, был выявлен факт "противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б.", который госпитализирован в областную больницу.

https://ria.ru/20210208/zaklyuchennye-1596507079.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/fsin-1593577048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр калашников, сизо-6, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, иркутск, происшествия