В СИЗО и колониях Иркутской области насилию подверглись 75 человек
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Проверка ФСИН России установила, что к насилию над заключенными в СИЗО и колониях Иркутской области причастен 41 человек, уже известно о 75 потерпевших, сообщил директор ведомства Александр Калашников на круглом столе в Совфеде.
"Уже полтора месяца в Иркутской области работает группа сотрудников, которые дадут объективную оценку произошедшим событиям… Мероприятия в этом территориальном органе ФСИН России будут проводиться до полной декриминализации обстановки. Будет дана оценка деятельности каждого должностного лица, причастного к этой ситуации. В частности, в настоящее время по иркутской ситуации опрошено 1145 лиц, установлено 41 лицо, причастное к совершению насилия, установлено 75 потерпевших и примерно 90 очевидцев насилия", - сказал Калашников.
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На прошлой неделе ведомство сообщило об увольнении начальника СИЗО-1 в Иркутске, временном отстранении от обязанностей его зама, а также замначальника ИК-6 за избиения заключенных. Сегодня ФСИН рассказала о девяти уголовных делах, возбужденных в отношении сотрудников и заключенных. Кроме того, представители ФСИН России выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других заключенных, в отношении них ведутся проверочные мероприятия.
Также сотрудники ФСИН России совместно с представителями прокуратуры и СУСК РФ по Иркутской области проверяют условия содержания в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15. С целью выявления возможных телесных повреждений медицинские работники проводят осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
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Проверка ФСИН России в территориальном управлении по Иркутской области проводится с 18 января.
Ранее СК завел уголовное дело в связи с инцидентом в СИЗО-1 Иркутска. Сестра осужденного О. из Тувы, который находился в следственном изоляторе, обратилась за помощью к правозащитникам. Она сообщила, что ее брат подвергся пыткам и стал инвалидом. В региональном ГУФСИН информацию опровергли, сославшись на то, что О. стал жертвой конфликта с сокамерниками.
Сообщалось также, что в ходе проверки от работы были отстранены руководители ИК-6 и СИЗО-1. В исправительной колонии №6, расположенной в Иркутске, был выявлен факт "противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б.", который госпитализирован в областную больницу.