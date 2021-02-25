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В СИЗО и колониях Иркутской области насилию подверглись 75 человек
В СИЗО и колониях Иркутской области насилию подверглись 75 человек
Проверка ФСИН России установила, что к насилию над заключенными в СИЗО и колониях Иркутской области причастен 41 человек, уже известно о 75 потерпевших, сообщил РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:27
2021-02-25T12:27
россия
александр калашников
сизо-6
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
иркутск
происшествия
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Проверка ФСИН России установила, что к насилию над заключенными в СИЗО и колониях Иркутской области причастен 41 человек, уже известно о 75 потерпевших, сообщил директор ведомства Александр Калашников на круглом столе в Совфеде.На прошлой неделе ведомство сообщило об увольнении начальника СИЗО-1 в Иркутске, временном отстранении от обязанностей его зама, а также замначальника ИК-6 за избиения заключенных. Сегодня ФСИН рассказала о девяти уголовных делах, возбужденных в отношении сотрудников и заключенных. Кроме того, представители ФСИН России выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других заключенных, в отношении них ведутся проверочные мероприятия.Также сотрудники ФСИН России совместно с представителями прокуратуры и СУСК РФ по Иркутской области проверяют условия содержания в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15. С целью выявления возможных телесных повреждений медицинские работники проводят осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных.Проверка ФСИН России в территориальном управлении по Иркутской области проводится с 18 января.Ранее СК завел уголовное дело в связи с инцидентом в СИЗО-1 Иркутска. Сестра осужденного О. из Тувы, который находился в следственном изоляторе, обратилась за помощью к правозащитникам. Она сообщила, что ее брат подвергся пыткам и стал инвалидом. В региональном ГУФСИН информацию опровергли, сославшись на то, что О. стал жертвой конфликта с сокамерниками.Сообщалось также, что в ходе проверки от работы были отстранены руководители ИК-6 и СИЗО-1. В исправительной колонии №6, расположенной в Иркутске, был выявлен факт "противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б.", который госпитализирован в областную больницу.
https://ria.ru/20210208/zaklyuchennye-1596507079.html
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россия, александр калашников, сизо-6, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, иркутск, происшествия

В СИЗО и колониях Иркутской области насилию подверглись 75 человек

12:27 25.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Проверка ФСИН России установила, что к насилию над заключенными в СИЗО и колониях Иркутской области причастен 41 человек, уже известно о 75 потерпевших, сообщил директор ведомства Александр Калашников на круглом столе в Совфеде.
"Уже полтора месяца в Иркутской области работает группа сотрудников, которые дадут объективную оценку произошедшим событиям… Мероприятия в этом территориальном органе ФСИН России будут проводиться до полной декриминализации обстановки. Будет дана оценка деятельности каждого должностного лица, причастного к этой ситуации. В частности, в настоящее время по иркутской ситуации опрошено 1145 лиц, установлено 41 лицо, причастное к совершению насилия, установлено 75 потерпевших и примерно 90 очевидцев насилия", - сказал Калашников.
Табличка на воротах исправительной колонии №15 в Ангарске - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 14:05
ФСИН назвала видео о выгребной яме в ангарской ИК-15 фейком
На прошлой неделе ведомство сообщило об увольнении начальника СИЗО-1 в Иркутске, временном отстранении от обязанностей его зама, а также замначальника ИК-6 за избиения заключенных. Сегодня ФСИН рассказала о девяти уголовных делах, возбужденных в отношении сотрудников и заключенных. Кроме того, представители ФСИН России выявили 10 осужденных, применявших меры физического воздействия в отношении других заключенных, в отношении них ведутся проверочные мероприятия.
Также сотрудники ФСИН России совместно с представителями прокуратуры и СУСК РФ по Иркутской области проверяют условия содержания в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15. С целью выявления возможных телесных повреждений медицинские работники проводят осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
Фургон ФСИН у СИЗО № 1 УФСИН России по Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 19:10
Сайт ФСИН массированно атаковали из-за рубежа
Проверка ФСИН России в территориальном управлении по Иркутской области проводится с 18 января.
Ранее СК завел уголовное дело в связи с инцидентом в СИЗО-1 Иркутска. Сестра осужденного О. из Тувы, который находился в следственном изоляторе, обратилась за помощью к правозащитникам. Она сообщила, что ее брат подвергся пыткам и стал инвалидом. В региональном ГУФСИН информацию опровергли, сославшись на то, что О. стал жертвой конфликта с сокамерниками.
Сообщалось также, что в ходе проверки от работы были отстранены руководители ИК-6 и СИЗО-1. В исправительной колонии №6, расположенной в Иркутске, был выявлен факт "противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б.", который госпитализирован в областную больницу.
 
РоссияАлександр КалашниковСИЗО-6Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Иркутская областьИркутскПроисшествия
 
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