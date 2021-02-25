https://ria.ru/20210225/kollaboratsionizm-1599014764.html

В Раде предложили ввести уголовную ответственность за коллаборационизм

В Раде предложили ввести уголовную ответственность за коллаборационизм

Группа депутатов пропрезидентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте предлагают ввести на Украине уголовную ответственность за коллаборационизм и... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T22:49

2021-02-25T22:49

2021-02-25T23:31

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КИЕВ, 25 фев - РИА Новости. Группа депутатов пропрезидентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте предлагают ввести на Украине уголовную ответственность за коллаборационизм и ограничить возможность для виновных занимать государственные должности в течение 15 лет. Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады.В пояснительной записке к документу отмечается, что коллаборационизм подрывает национальную безопасность Украины и угрожает государственному суверенитету, территориальной целостности и другим национальным интересам Украины, поэтому должен нести за собой ответственность, установленную законом.Уголовный кодекс страны предлагается дополнить статьей "коллаборационная деятельность", предусматривающей ответственность за сотрудничество с Россией, которую называют на Украине государством-агрессором, в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах. В качестве меры пресечения предлагается ограничить на 15 лет доступ к должностям, связанным с исполнением функций государства либо местного самоуправления. Также предлагается предусмотреть возможность ликвидации юрлиц, уполномоченные лица которых вели такое сотрудничество.В документе отмечается, что публичные призывы со стороны гражданина Украины к поддержке решений или действий России, сотрудничества с ней, непризнание распространения государственного суверенитета Украины над территориями Крыма и неподконтрольными Киеву территорий Донбасса наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.Согласно документу, если гражданин Украины выполняет организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органах власти, созданных на таких территориях или добровольно избирается в такие органы, а также участвует в организации и проведении выборов или референдумов, его предлагается наказывать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.Добровольная работа в судебных или правоохранительных органах, созданных на таких территориях, а также добровольное участие гражданина Украины в "военизированных формированиях" наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, говорится в проекте закона.В документе также отмечается, что действия или решения, которые привели к гибели людей или наступления иных тяжких последствий, будут наказываться лишением свободы на 15 лет или пожизненным лишением свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

https://ria.ru/20210116/sanktsii-1593220794.html

https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html

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