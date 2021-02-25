https://ria.ru/20210225/klimat-1598858921.html
Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) пришла к выводу о неизбежности глобального потепления, ученые-скептики могут вступить в спор... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T03:23
2021-02-25T03:23
2021-02-25T03:23
россия
глобальное потепление
всемирная метеорологическая организация
роман вильфанд
гидрометцентр
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
москва
женева (город)
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) пришла к выводу о неизбежности глобального потепления, ученые-скептики могут вступить в спор с этим утверждением в научной среде и попробовать убедить остальных в своей правоте, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее в российских СМИ появились статьи ученых, которые утверждали, что мир ждет похолодание.Он также отметил, что есть ряд исследователей, которые полагают, что наступает период похолодания."Они полагают, что похолодание начнется в 2015 году, потом в 2020 году. Эти специалисты полагают, что вес природных факторов более значим, чем вес антропогенных факторов… Мотивация такова, что причина изменений: сначала изменяется температура, а затем изменяется концентрация парниковых газов. Я не буду полемизировать", - сказал Вильфанд.Как уточнил Вильфанд, в МГЭИК входят ученые из разных стран, с разным социальным положением и политическими взглядами, однако при оценке динамики климата пользуются только научными доводами, дискутируют, обсуждают и решение достигается консенсусом.Как отмечает Росгидромет, сейчас в МГЭИК 195 стран-участниц. Секретариат МГЭИК работает в Женеве, в штаб-квартире Всемирной метеорологической организации. Высшим органом является пленарная сессия, на которую собираются национальные делегации стран-участниц. Научной работой руководит Бюро МГЭИК, в котором сейчас 34 человека, включая представителя России.
https://ria.ru/20210223/period-1598690538.html
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РИА Новости
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россия, глобальное потепление, всемирная метеорологическая организация, роман вильфанд, гидрометцентр, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, женева (город), общество
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) пришла к выводу о неизбежности глобального потепления, ученые-скептики могут вступить в спор с этим утверждением в научной среде и попробовать убедить остальных в своей правоте, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра
Роман Вильфанд.
Ранее в российских СМИ появились статьи ученых, которые утверждали, что мир ждет похолодание.
"На моей памяти единственная организация (МГЭИК), где присутствуют разные люди и все пришли к единому выводу, что все-таки глобальное потепление неизбежно… А туда включены ученые с публикационной активностью из США, Китая, России и других стран. Тут нет политики, тут ссылки на самые проверенные факты, тут нет домыслов и эмоций… Любое сомнение дискутируется и обсуждается. Если хотя бы один против, решение не принимается… Есть разные точки зрения, конечно, но сначала надо в эту группу попасть, высказать эту точку зрения и доказать, что ты прав", - сказал Вильфанд.
Он также отметил, что есть ряд исследователей, которые полагают, что наступает период похолодания.
"Они полагают, что похолодание начнется в 2015 году, потом в 2020 году. Эти специалисты полагают, что вес природных факторов более значим, чем вес антропогенных факторов… Мотивация такова, что причина изменений: сначала изменяется температура, а затем изменяется концентрация парниковых газов. Я не буду полемизировать", - сказал Вильфанд.
Как уточнил Вильфанд, в МГЭИК входят ученые из разных стран, с разным социальным положением и политическими взглядами, однако при оценке динамики климата пользуются только научными доводами, дискутируют, обсуждают и решение достигается консенсусом.
Как отмечает Росгидромет
, сейчас в МГЭИК 195 стран-участниц. Секретариат МГЭИК работает в Женеве
, в штаб-квартире Всемирной метеорологической организации
. Высшим органом является пленарная сессия, на которую собираются национальные делегации стран-участниц. Научной работой руководит Бюро МГЭИК, в котором сейчас 34 человека, включая представителя России
.