Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210225/klimat-1598858921.html
Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) пришла к выводу о неизбежности глобального потепления, ученые-скептики могут вступить в спор... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T03:23
2021-02-25T03:23
россия
глобальное потепление
всемирная метеорологическая организация
роман вильфанд
гидрометцентр
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
москва
женева (город)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581205_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2d4912dbc5248a48bcf930806428d9b.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) пришла к выводу о неизбежности глобального потепления, ученые-скептики могут вступить в спор с этим утверждением в научной среде и попробовать убедить остальных в своей правоте, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее в российских СМИ появились статьи ученых, которые утверждали, что мир ждет похолодание.Он также отметил, что есть ряд исследователей, которые полагают, что наступает период похолодания."Они полагают, что похолодание начнется в 2015 году, потом в 2020 году. Эти специалисты полагают, что вес природных факторов более значим, чем вес антропогенных факторов… Мотивация такова, что причина изменений: сначала изменяется температура, а затем изменяется концентрация парниковых газов. Я не буду полемизировать", - сказал Вильфанд.Как уточнил Вильфанд, в МГЭИК входят ученые из разных стран, с разным социальным положением и политическими взглядами, однако при оценке динамики климата пользуются только научными доводами, дискутируют, обсуждают и решение достигается консенсусом.Как отмечает Росгидромет, сейчас в МГЭИК 195 стран-участниц. Секретариат МГЭИК работает в Женеве, в штаб-квартире Всемирной метеорологической организации. Высшим органом является пленарная сессия, на которую собираются национальные делегации стран-участниц. Научной работой руководит Бюро МГЭИК, в котором сейчас 34 человека, включая представителя России.
https://ria.ru/20210223/period-1598690538.html
россия
москва
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581205_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_1dc03622278f350e18400077fd3070ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, глобальное потепление, всемирная метеорологическая организация, роман вильфанд, гидрометцентр, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, женева (город), общество

Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании

03:23 25.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) пришла к выводу о неизбежности глобального потепления, ученые-скептики могут вступить в спор с этим утверждением в научной среде и попробовать убедить остальных в своей правоте, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее в российских СМИ появились статьи ученых, которые утверждали, что мир ждет похолодание.

"На моей памяти единственная организация (МГЭИК), где присутствуют разные люди и все пришли к единому выводу, что все-таки глобальное потепление неизбежно… А туда включены ученые с публикационной активностью из США, Китая, России и других стран. Тут нет политики, тут ссылки на самые проверенные факты, тут нет домыслов и эмоций… Любое сомнение дискутируется и обсуждается. Если хотя бы один против, решение не принимается… Есть разные точки зрения, конечно, но сначала надо в эту группу попасть, высказать эту точку зрения и доказать, что ты прав", - сказал Вильфанд.

Он также отметил, что есть ряд исследователей, которые полагают, что наступает период похолодания.
"Они полагают, что похолодание начнется в 2015 году, потом в 2020 году. Эти специалисты полагают, что вес природных факторов более значим, чем вес антропогенных факторов… Мотивация такова, что причина изменений: сначала изменяется температура, а затем изменяется концентрация парниковых газов. Я не буду полемизировать", - сказал Вильфанд.
Как уточнил Вильфанд, в МГЭИК входят ученые из разных стран, с разным социальным положением и политическими взглядами, однако при оценке динамики климата пользуются только научными доводами, дискутируют, обсуждают и решение достигается консенсусом.
Заснеженные деревья возле жилых домов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 21:38Наука
Россиян предупредили о приближении малого ледникового периода
Как отмечает Росгидромет, сейчас в МГЭИК 195 стран-участниц. Секретариат МГЭИК работает в Женеве, в штаб-квартире Всемирной метеорологической организации. Высшим органом является пленарная сессия, на которую собираются национальные делегации стран-участниц. Научной работой руководит Бюро МГЭИК, в котором сейчас 34 человека, включая представителя России.
 
РоссияГлобальное потеплениеВсемирная метеорологическая организацияРоман ВильфандГидрометцентрФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МоскваЖенева (город)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Врачи оценили вероятность третьей волны коронавируса в России
04:58Названы пять частых ошибок водителей при покупке нового авто
04:27Пожаловавшаяся на зарплату врач из Находки заявила о порче ее авто
04:26Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре
04:25Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
04:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию вернутся морозы
04:06Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
03:51Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:42Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
03:30Иммунолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Москве
03:26Жертва "скопинского маньяка" прокомментировала его скорое освобождение
03:23Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании
03:21Метеозависимым людям посоветовали простой способ улучшить самочувствие
03:13Байден отменил указ Трампа об ограничении на въезд в США иностранцев
02:28Познер объяснил свои слова о "трагедии" для России из-за православия
02:12Автоэксперт назвал неожиданную ошибку при парковке машины
02:11Косметолог дала совет, как спать для сохранения красоты и молодости
02:10В США мужчина признался, что убил свою соседку и приготовил ее сердце
01:57Мадуро поставил ультиматум ЕС
01:52Посол оценил совместные усилия России и Аргентины в борьбе с COVID-19
Лента новостейМолния