https://ria.ru/20210225/klimat-1598858921.html

Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании

Вильфанд прокомментировал сообщения о глобальном похолодании

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) пришла к выводу о неизбежности глобального потепления, ученые-скептики могут вступить в спор... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T03:23

2021-02-25T03:23

2021-02-25T03:23

россия

глобальное потепление

всемирная метеорологическая организация

роман вильфанд

гидрометцентр

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

москва

женева (город)

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) пришла к выводу о неизбежности глобального потепления, ученые-скептики могут вступить в спор с этим утверждением в научной среде и попробовать убедить остальных в своей правоте, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее в российских СМИ появились статьи ученых, которые утверждали, что мир ждет похолодание.Он также отметил, что есть ряд исследователей, которые полагают, что наступает период похолодания."Они полагают, что похолодание начнется в 2015 году, потом в 2020 году. Эти специалисты полагают, что вес природных факторов более значим, чем вес антропогенных факторов… Мотивация такова, что причина изменений: сначала изменяется температура, а затем изменяется концентрация парниковых газов. Я не буду полемизировать", - сказал Вильфанд.Как уточнил Вильфанд, в МГЭИК входят ученые из разных стран, с разным социальным положением и политическими взглядами, однако при оценке динамики климата пользуются только научными доводами, дискутируют, обсуждают и решение достигается консенсусом.Как отмечает Росгидромет, сейчас в МГЭИК 195 стран-участниц. Секретариат МГЭИК работает в Женеве, в штаб-квартире Всемирной метеорологической организации. Высшим органом является пленарная сессия, на которую собираются национальные делегации стран-участниц. Научной работой руководит Бюро МГЭИК, в котором сейчас 34 человека, включая представителя России.

https://ria.ru/20210223/period-1598690538.html

россия

москва

женева (город)

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россия, глобальное потепление, всемирная метеорологическая организация, роман вильфанд, гидрометцентр, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, женева (город), общество