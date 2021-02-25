https://ria.ru/20210225/kitay-1598889203.html

Китай в 2021 году планирует осуществить более 40 космических запусков

Китай в 2021 году планирует осуществить более 40 космических запусков

В 2021 году Китай, как ожидается, осуществит более 40 космических запусков, сообщается в докладе, опубликованном Китайской аэрокосмической научно-технической... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T11:53

2021-02-25T11:53

2021-02-25T11:53

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 25 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2021 году Китай, как ожидается, осуществит более 40 космических запусков, сообщается в докладе, опубликованном Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией.В 2021 году строительство китайской космической станции вступит в ключевой этап, а китайский марсианский зонд "Тяньвэнь-1" выполнит первую в истории Китая миссию, включающую орбитальный полет, посадку и передвижение по поверхности "красной планеты", говорится в докладе.С помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5B Y2" весной планируется запустить ключевой модуль китайской космической станции. Всего в 2021-2022 гг. для ее строительства планируется осуществить 11 запусков.Как отмечается в докладе, в 2020 году Китай осуществил 39 космических запусков, направив в космос 89 космических аппаратов.

https://ria.ru/20210224/svyaz-1598745576.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай