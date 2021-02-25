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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210225/kitay-1598889203.html
Китай в 2021 году планирует осуществить более 40 космических запусков
Китай в 2021 году планирует осуществить более 40 космических запусков
В 2021 году Китай, как ожидается, осуществит более 40 космических запусков, сообщается в докладе, опубликованном Китайской аэрокосмической научно-технической... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:53
2021-02-25T11:53
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 25 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2021 году Китай, как ожидается, осуществит более 40 космических запусков, сообщается в докладе, опубликованном Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией.В 2021 году строительство китайской космической станции вступит в ключевой этап, а китайский марсианский зонд "Тяньвэнь-1" выполнит первую в истории Китая миссию, включающую орбитальный полет, посадку и передвижение по поверхности "красной планеты", говорится в докладе.С помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5B Y2" весной планируется запустить ключевой модуль китайской космической станции. Всего в 2021-2022 гг. для ее строительства планируется осуществить 11 запусков.Как отмечается в докладе, в 2020 году Китай осуществил 39 космических запусков, направив в космос 89 космических аппаратов.
https://ria.ru/20210224/svyaz-1598745576.html
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китай

Китай в 2021 году планирует осуществить более 40 космических запусков

11:53 25.02.2021
 
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsЗапуск ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с первым зондом по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" с космодрома Вэньчан на острове Хайнань
Запуск ракеты-носителя Чанчжэн-5 с первым зондом по исследованию Марса Тяньвэнь-1 с космодрома Вэньчан на острове Хайнань - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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МОСКВА, 25 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2021 году Китай, как ожидается, осуществит более 40 космических запусков, сообщается в докладе, опубликованном Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией.
В 2021 году строительство китайской космической станции вступит в ключевой этап, а китайский марсианский зонд "Тяньвэнь-1" выполнит первую в истории Китая миссию, включающую орбитальный полет, посадку и передвижение по поверхности "красной планеты", говорится в докладе.
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С помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5B Y2" весной планируется запустить ключевой модуль китайской космической станции. Всего в 2021-2022 гг. для ее строительства планируется осуществить 11 запусков.
Как отмечается в докладе, в 2020 году Китай осуществил 39 космических запусков, направив в космос 89 космических аппаратов.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
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