https://ria.ru/20210225/kirkorov-1598948540.html
Филипп Киркоров задолжал приставам почти 70 миллионов рублей
Филипп Киркоров задолжал приставам почти 70 миллионов рублей
Артист Филипп Киркоров задолжал судебным приставам почти 70 миллионов рублей, свидетельствуют данные базы Федеральной службы судебных приставов. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T16:02
2021-02-25T16:02
2021-02-25T17:01
шоубиз
шоу-бизнес
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
филипп киркоров
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Артист Филипп Киркоров задолжал судебным приставам почти 70 миллионов рублей, свидетельствуют данные базы Федеральной службы судебных приставов.На Киркорова возбужден исполнительный лист за задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) более чем на 69,5 миллиона рублей, а также семь актов по административным правонарушениям на сумму 29 тысяч рублей.В мае 2020 года Таганский суд Москвы обязал Киркорова выплатить более 2,2 миллиона рублей предпринимателю, занимавшемуся ремонтом его дома в Подмосковье.
https://ria.ru/20210209/kirkorov-1596641670.html
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шоу-бизнес, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), филипп киркоров, московская область (подмосковье)