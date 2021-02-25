https://ria.ru/20210225/izbienie-1598871963.html

В Пермском крае проверят видео, где двое подростков избивают сверстника

В Пермском крае проверят видео, где двое подростков избивают сверстника

Пермская полиция проводит проверку после появления в соцсети видео избиения подростка в посёлке Уральский Нытвенского района, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T09:59

2021-02-25T09:59

2021-02-25T09:59

уральский

нытвенский район

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 25 фев - РИА Новости. Пермская полиция проводит проверку после появления в соцсети видео избиения подростка в посёлке Уральский Нытвенского района, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления МВД.Ранее в паблике "Подслушано посёлок Уральский" в "ВКонтакте" появилось видео избиения двумя подростками лежащего на снегу сверстника. Юноши по очереди пинают ногами и бьют его руками по голове и другим частям тела. Некоторые пользователи в комментариях выразили опасение за жизнь мальчика, другие написали, что теперь боятся отпускать детей в школу."После появления видеозаписи был зарегистрирован материал проверки. Установлены участники инцидента – все они несовершеннолетние. Выясняются обстоятельства происшествия", - пояснили в полиции.Собеседница агентства добавила, что на данный момент правоохранители выяснили, что подросток, которого избили, не обращался за помощью в медучреждение.

https://ria.ru/20201111/napadenie-1584150156.html

уральский

нытвенский район

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уральский, нытвенский район, пермский край, происшествия