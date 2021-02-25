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В Пермском крае проверят видео, где двое подростков избивают сверстника
В Пермском крае проверят видео, где двое подростков избивают сверстника
Пермская полиция проводит проверку после появления в соцсети видео избиения подростка в посёлке Уральский Нытвенского района, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T09:59
2021-02-25T09:59
уральский
нытвенский район
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 25 фев - РИА Новости. Пермская полиция проводит проверку после появления в соцсети видео избиения подростка в посёлке Уральский Нытвенского района, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления МВД.Ранее в паблике "Подслушано посёлок Уральский" в "ВКонтакте" появилось видео избиения двумя подростками лежащего на снегу сверстника. Юноши по очереди пинают ногами и бьют его руками по голове и другим частям тела. Некоторые пользователи в комментариях выразили опасение за жизнь мальчика, другие написали, что теперь боятся отпускать детей в школу."После появления видеозаписи был зарегистрирован материал проверки. Установлены участники инцидента – все они несовершеннолетние. Выясняются обстоятельства происшествия", - пояснили в полиции.Собеседница агентства добавила, что на данный момент правоохранители выяснили, что подросток, которого избили, не обращался за помощью в медучреждение.
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уральский, нытвенский район, пермский край, происшествия

В Пермском крае проверят видео, где двое подростков избивают сверстника

09:59 25.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 25 фев - РИА Новости. Пермская полиция проводит проверку после появления в соцсети видео избиения подростка в посёлке Уральский Нытвенского района, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого управления МВД.
Ранее в паблике "Подслушано посёлок Уральский" в "ВКонтакте" появилось видео избиения двумя подростками лежащего на снегу сверстника. Юноши по очереди пинают ногами и бьют его руками по голове и другим частям тела. Некоторые пользователи в комментариях выразили опасение за жизнь мальчика, другие написали, что теперь боятся отпускать детей в школу.
"После появления видеозаписи был зарегистрирован материал проверки. Установлены участники инцидента – все они несовершеннолетние. Выясняются обстоятельства происшествия", - пояснили в полиции.
Собеседница агентства добавила, что на данный момент правоохранители выяснили, что подросток, которого избили, не обращался за помощью в медучреждение.
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УральскийНытвенский районПермский крайПроисшествия
 
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