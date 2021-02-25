https://ria.ru/20210225/innovatsii-1598917346.html

Россия заняла 27 место в рейтинге ООН по готовности к развитию инноваций

Россия заняла 27 место в рейтинге ООН по готовности к развитию инноваций

Россия заняла 27 место из 158 по готовности к внедрению и применению передовых технологий, следует из доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД),... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:45

2021-02-25T13:45

2021-02-25T13:45

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ЖЕНЕВА, 25 фев – РИА Новости. Россия заняла 27 место из 158 по готовности к внедрению и применению передовых технологий, следует из доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованного в четверг.Как поясняется, для оценки возможностей стран по справедливому использованию, внедрению и применению передовых технологий в докладе был составлен "индекс готовности". Он состоит из пяти элементов: внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), знания и навыки, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), использование в промышленности и доступность финансирования."В списке также есть высокие позиции у некоторых стран с переходной экономикой и развивающихся стран, таких как Китай, который занимает 25 место, и Российская Федерация – 27 место", - говорится в докладе.Индекс РФ составил 0,75 балла. По применению ИКТ Россия оказалась на 39 месте, по уровню знаний – на 28, по уровню НИОКР – на 11, по применению передовых технологий в промышленности – на 66 и по доступности финансирования инноваций – на 45 месте.Наиболее подготовленной к развитию передовых технологий страной оказались Соединенные Штаты Америки, за ними следуют Швейцария, Великобритания, Швеция, Сингапур, Нидерланды и Республика Корея.Отмечается, что страны с самым высоким значением индекса – это в основном самые богатые государства, но есть исключения в виде стран, у которых его значение выше, чем можно было бы предположить по их ВВП на душу населения. Наиболее заметное из таких исключений – Индия, занявшая в рейтинге 43 место, и Филиппины, которые следуют за ней, сообщается в докладе.

https://realty.ria.ru/20210224/moskva-1598721063.html

https://ria.ru/20210224/goroda-1598723519.html

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