Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210225/innovatsii-1598917346.html
Россия заняла 27 место в рейтинге ООН по готовности к развитию инноваций
Россия заняла 27 место в рейтинге ООН по готовности к развитию инноваций
Россия заняла 27 место из 158 по готовности к внедрению и применению передовых технологий, следует из доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД),... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:45
2021-02-25T13:45
россия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/140042/73/1400427368_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_b3334044db3b09004e41bc357d7cb8d3.jpg
ЖЕНЕВА, 25 фев – РИА Новости. Россия заняла 27 место из 158 по готовности к внедрению и применению передовых технологий, следует из доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованного в четверг.Как поясняется, для оценки возможностей стран по справедливому использованию, внедрению и применению передовых технологий в докладе был составлен "индекс готовности". Он состоит из пяти элементов: внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), знания и навыки, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), использование в промышленности и доступность финансирования."В списке также есть высокие позиции у некоторых стран с переходной экономикой и развивающихся стран, таких как Китай, который занимает 25 место, и Российская Федерация – 27 место", - говорится в докладе.Индекс РФ составил 0,75 балла. По применению ИКТ Россия оказалась на 39 месте, по уровню знаний – на 28, по уровню НИОКР – на 11, по применению передовых технологий в промышленности – на 66 и по доступности финансирования инноваций – на 45 месте.Наиболее подготовленной к развитию передовых технологий страной оказались Соединенные Штаты Америки, за ними следуют Швейцария, Великобритания, Швеция, Сингапур, Нидерланды и Республика Корея.Отмечается, что страны с самым высоким значением индекса – это в основном самые богатые государства, но есть исключения в виде стран, у которых его значение выше, чем можно было бы предположить по их ВВП на душу населения. Наиболее заметное из таких исключений – Индия, занявшая в рейтинге 43 место, и Филиппины, которые следуют за ней, сообщается в докладе.
https://realty.ria.ru/20210224/moskva-1598721063.html
https://ria.ru/20210224/goroda-1598723519.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/140042/73/1400427368_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_263c703d8c7d981eca6297463f10cc25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, оон, в мире

Россия заняла 27 место в рейтинге ООН по готовности к развитию инноваций

13:45 25.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФлаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 25 фев – РИА Новости. Россия заняла 27 место из 158 по готовности к внедрению и применению передовых технологий, следует из доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованного в четверг.
Как поясняется, для оценки возможностей стран по справедливому использованию, внедрению и применению передовых технологий в докладе был составлен "индекс готовности". Он состоит из пяти элементов: внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), знания и навыки, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), использование в промышленности и доступность финансирования.
Вид Москвы - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 10:06
Москва стала 28-й в рейтинге городов мира по инновациям и качеству жизни
"В списке также есть высокие позиции у некоторых стран с переходной экономикой и развивающихся стран, таких как Китай, который занимает 25 место, и Российская Федерация – 27 место", - говорится в докладе.
Индекс РФ составил 0,75 балла. По применению ИКТ Россия оказалась на 39 месте, по уровню знаний – на 28, по уровню НИОКР – на 11, по применению передовых технологий в промышленности – на 66 и по доступности финансирования инноваций – на 45 месте.
Наиболее подготовленной к развитию передовых технологий страной оказались Соединенные Штаты Америки, за ними следуют Швейцария, Великобритания, Швеция, Сингапур, Нидерланды и Республика Корея.
Отмечается, что страны с самым высоким значением индекса – это в основном самые богатые государства, но есть исключения в виде стран, у которых его значение выше, чем можно было бы предположить по их ВВП на душу населения. Наиболее заметное из таких исключений – Индия, занявшая в рейтинге 43 место, и Филиппины, которые следуют за ней, сообщается в докладе.
Вид Тюмени - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 10:22
Сургут и Тюмень назвали самыми комфортными для жизни российскими городами
 
РоссияООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Министр обороны США раскрыл подробности нанесенного по Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
03:11В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
Лента новостейМолния