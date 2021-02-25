https://ria.ru/20210225/gretsiya-1598890990.html

Греция готовится принять не менее 16,5 миллиона туристов в этом году

Греция готовится принять не менее 16,5 миллиона туристов в этом году

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис рассчитывает, что туристический сезон в этом году будет лучше, чем в 2020 году, когда началась пандемия. Как сообщила... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T18:31

2021-02-25T18:31

2021-02-25T18:31

туризм

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АФИНЫ, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис рассчитывает, что туристический сезон в этом году будет лучше, чем в 2020 году, когда началась пандемия. Как сообщила пресс-служба премьера, он заявил об этом немецкой газете Süddeutsche Zeitung."Мы надеемся, что туристический сезон в этом году будет намного лучше, чем в прошлом, – сказал Мицотакис. — Наша цель – выйти как минимум на 50 процентов от уровня 2019 года".Туризм называют "тяжелой промышленностью" греческой экономики. В 2019 году он принес стране 19 миллиардов евро доходов, государство посетили 33 миллиона гостей. Непосредственно в этой отрасли и тесно связанном с ней общественном питании заняты 360 тысяч человек. В 2020 году туристический сезон из-за ограничений по коронавирусу начался с 1 июля. По данным греческих властей, с января по октябрь 2020 года страну посетили 7,1 миллиона путешественников, доходы превысили четыре миллиарда евро. По информации местных туроператоров, в ближайшие дни будет объявлено, когда и как начнет открываться граница для приема гостей из России (сейчас действует квота на 500 человек в неделю), снятие ограничений ожидается в конце апреля.Мицотакис также выразил уверенность в том, что кампания вакцинации Греции, которая названа "Операцией "Свобода", обеспечит к маю возможность привить всех граждан старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.Газета напоминает, что премьер-министр выступил с инициативой введения единого европейского сертификата вакцинации от COVID-19.

https://ria.ru/20210211/gretsiya-1596940007.html

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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, россия, туризм, кириакос мицотакис, новости - туризм, греция