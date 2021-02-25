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В Петербурге закрыли временный госпиталь в "Ленэкспо" для больных COVID
В Петербурге закрыли временный госпиталь в "Ленэкспо" для больных COVID
Временный госпиталь, развернутый в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе в "Ленэкспо" для лечения пациентов с COVID, прекратил работу в связи со снижением... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T15:04
2021-02-25T15:04
2021-02-25T15:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Временный госпиталь, развернутый в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе в "Ленэкспо" для лечения пациентов с COVID, прекратил работу в связи со снижением числа заболевших, сообщает городской комитет по здравоохранению."В связи со снижением количества пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 последний работающий павильон 5 в "Ленэкспо" на 295 коек прекратил работу. Сегодня там началась заключительная дезинфекция", - сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее сообщалось, что к концу декабря 2020 года в "Ленэкспо" было развернуто около 2,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19 (павильоны №1, 2, 3, 5, 7 и 8).
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург