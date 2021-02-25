https://ria.ru/20210225/gospital-1598935322.html

В Петербурге закрыли временный госпиталь в "Ленэкспо" для больных COVID

В Петербурге закрыли временный госпиталь в "Ленэкспо" для больных COVID

Временный госпиталь, развернутый в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе в "Ленэкспо" для лечения пациентов с COVID, прекратил работу в связи со снижением... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T15:04

2021-02-25T15:04

2021-02-25T15:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588656503_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_945c6de5282d3dfc3e747c14ef0c7fcb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Временный госпиталь, развернутый в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе в "Ленэкспо" для лечения пациентов с COVID, прекратил работу в связи со снижением числа заболевших, сообщает городской комитет по здравоохранению."В связи со снижением количества пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 последний работающий павильон 5 в "Ленэкспо" на 295 коек прекратил работу. Сегодня там началась заключительная дезинфекция", - сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее сообщалось, что к концу декабря 2020 года в "Ленэкспо" было развернуто около 2,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19 (павильоны №1, 2, 3, 5, 7 и 8).

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург