Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
03:51 25.02.2021 (обновлено: 04:00 25.02.2021)
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
КРАСНОЯРСК, 25 фев — РИА Новости. Забайкальский краевой суд приговорил россиянина Владимира Васильева к восьми годам колонии строгого режима за госизмену, заявили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Гражданин России Владимир Васильев осужден Забайкальским краевым судом по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации — за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что после отбытия основного срока наказания суд ограничил свободу Васильева еще на год.
Заседание проходило в закрытом режиме.
Приговор вступил в законную силу.
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