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Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену
Забайкальский краевой суд приговорил россиянина Владимира Васильева к восьми годам колонии строгого режима за госизмену, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T03:51
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россия
забайкальский краевой суд
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 25 фев — РИА Новости. Забайкальский краевой суд приговорил россиянина Владимира Васильева к восьми годам колонии строгого режима за госизмену, заявили РИА Новости в пресс-службе суда.В пресс-службе уточнили, что после отбытия основного срока наказания суд ограничил свободу Васильева еще на год.Заседание проходило в закрытом режиме.Приговор вступил в законную силу.
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россия, забайкальский краевой суд, красноярск, происшествия

Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену

03:51 25.02.2021 (обновлено: 04:00 25.02.2021)
 
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КРАСНОЯРСК, 25 фев — РИА Новости. Забайкальский краевой суд приговорил россиянина Владимира Васильева к восьми годам колонии строгого режима за госизмену, заявили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Гражданин России Владимир Васильев осужден Забайкальским краевым судом по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации — за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что после отбытия основного срока наказания суд ограничил свободу Васильева еще на год.
Заседание проходило в закрытом режиме.
Приговор вступил в законную силу.
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РоссияЗабайкальский краевой судКрасноярскПроисшествия
 
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