https://ria.ru/20210225/gosizmena-1598859424.html

Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену

Жителя Забайкалья приговорили к восьми годам колонии за госизмену

Забайкальский краевой суд приговорил россиянина Владимира Васильева к восьми годам колонии строгого режима за госизмену, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T03:51

2021-02-25T03:51

2021-02-25T04:00

россия

забайкальский краевой суд

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 25 фев — РИА Новости. Забайкальский краевой суд приговорил россиянина Владимира Васильева к восьми годам колонии строгого режима за госизмену, заявили РИА Новости в пресс-службе суда.В пресс-службе уточнили, что после отбытия основного срока наказания суд ограничил свободу Васильева еще на год.Заседание проходило в закрытом режиме.Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20170201/1486969087.html

россия

красноярск

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россия, забайкальский краевой суд, красноярск, происшествия