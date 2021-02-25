https://ria.ru/20210225/germaniya-1598897198.html

В Германии мужчине предъявили обвинения в шпионаже в пользу России

В Германии мужчине предъявили обвинения в шпионаже в пользу России

Генеральная прокуратура Германии предъявила гражданину страны обвинения в шпионаже в пользу России, говорится в пресс-релизе ведомства. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:22

2021-02-25T12:22

2021-02-25T16:50

россия

германия

безопасность

происшествия

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии предъявила гражданину страны обвинения в шпионаже в пользу России, говорится в пресс-релизе ведомства.По версии правоохранительных органов, подозреваемый Йенс Ф. в 2017 году передал информацию о планах помещений в здании бундестага сотруднику российского посольства, который якобы работает на военную разведку.В октябре суд в Будапеште оправдал экс-депутата Европарламента и бывшего члена партии "За лучшую Венгрию" Белу Ковача по обвинениям в шпионаже против институтов ЕС в пользу России. При этом его признали виновным в мошенничестве с выплатой налогов.

https://ria.ru/20200828/videnie-1576407108.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, германия, безопасность, происшествия