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В Германии мужчине предъявили обвинения в шпионаже в пользу России
В Германии мужчине предъявили обвинения в шпионаже в пользу России
Генеральная прокуратура Германии предъявила гражданину страны обвинения в шпионаже в пользу России, говорится в пресс-релизе ведомства. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:22
2021-02-25T12:22
2021-02-25T16:50
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германия
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии предъявила гражданину страны обвинения в шпионаже в пользу России, говорится в пресс-релизе ведомства.По версии правоохранительных органов, подозреваемый Йенс Ф. в 2017 году передал информацию о планах помещений в здании бундестага сотруднику российского посольства, который якобы работает на военную разведку.В октябре суд в Будапеште оправдал экс-депутата Европарламента и бывшего члена партии "За лучшую Венгрию" Белу Ковача по обвинениям в шпионаже против институтов ЕС в пользу России. При этом его признали виновным в мошенничестве с выплатой налогов.
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