Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210225/germaniya-1598897198.html
В Германии мужчине предъявили обвинения в шпионаже в пользу России
В Германии мужчине предъявили обвинения в шпионаже в пользу России
Генеральная прокуратура Германии предъявила гражданину страны обвинения в шпионаже в пользу России, говорится в пресс-релизе ведомства. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:22
2021-02-25T16:50
россия
германия
безопасность
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_2997206108982b828590d3b987237260.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии предъявила гражданину страны обвинения в шпионаже в пользу России, говорится в пресс-релизе ведомства.По версии правоохранительных органов, подозреваемый Йенс Ф. в 2017 году передал информацию о планах помещений в здании бундестага сотруднику российского посольства, который якобы работает на военную разведку.В октябре суд в Будапеште оправдал экс-депутата Европарламента и бывшего члена партии "За лучшую Венгрию" Белу Ковача по обвинениям в шпионаже против институтов ЕС в пользу России. При этом его признали виновным в мошенничестве с выплатой налогов.
https://ria.ru/20200828/videnie-1576407108.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_137:178:2629:2047_1920x0_80_0_0_60fe2d69911910e8dbbf77060152d648.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, германия, безопасность, происшествия

В Германии мужчине предъявили обвинения в шпионаже в пользу России

12:22 25.02.2021 (обновлено: 16:50 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии предъявила гражданину страны обвинения в шпионаже в пользу России, говорится в пресс-релизе ведомства.
По версии правоохранительных органов, подозреваемый Йенс Ф. в 2017 году передал информацию о планах помещений в здании бундестага сотруднику российского посольства, который якобы работает на военную разведку.
Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа 2020, 03:56
Обвиненный в шпионаже в пользу России американец объяснил свой поступок
В октябре суд в Будапеште оправдал экс-депутата Европарламента и бывшего члена партии "За лучшую Венгрию" Белу Ковача по обвинениям в шпионаже против институтов ЕС в пользу России. При этом его признали виновным в мошенничестве с выплатой налогов.
 
РоссияГерманияБезопасностьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5
05:07Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы
04:45Названы города для бюджетного авиапутешествия на 8 марта
04:30NI заявил, что Россия не повторит "унижения" времен Горбачева
04:20Названы три типа клубники, которые нельзя есть
03:24При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погиб человек
03:11При пожаре в лагере беженцев в Сирии погибли четыре человека
02:45"Нужно душить ее". Японцы призвали к войне с Россией
02:28В США одобрили вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
02:14У дома на востоке Москвы зарезали мужчину
02:12Специалист объяснил, как использовать одну из камер смартфона
02:11Эндокринолог назвала самые безопасные сахарозаменители
02:00В "Векторе" опровергли миф об антителах от коронавируса
01:59Оверчук назвал дату следующей встречи вице-премьеров по Карабаху
01:34Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
01:12Врач рассказала о мультисистемном воспалительном синдроме после COVID-19
01:02Президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины "Спутник V"
01:01В Италии ужесточили ограничения из-за коронавируса
00:45Во время беспорядков в Барселоне задержали не менее десяти человек
00:40СК сообщил об уголовном деле из-за изнасилования девочки тремя мужчинами
Лента новостейМолния