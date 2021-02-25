https://ria.ru/20210225/gerasimov-1598738170.html

Биография Евгения Герасимова

Биография Евгения Герасимова

Российский актер и режиссер, депутат Мосгордумы Евгений Владимирович Герасимов родился 25 февраля 1951 года в Москве в рабочей семье. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T01:05

2021-02-25T01:05

2021-02-25T01:05

евгений герасимов

москва

справки

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Российский актер и режиссер, депутат Мосгордумы Евгений Владимирович Герасимов родился 25 февраля 1951 года в Москве в рабочей семье.В 1972 году окончил актерский факультет Высшего театрального училища (ныне институт) имени Б. Щукина (мастерская Анатолия Борисова), в 1981 году – Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Георгия Данелии и Эльдара Рязанова).В 1972-1980 годах Герасимов играл на сцене Московского академического театра имени В.В. Маяковского. В театре он был занят в постановках "Медея" Еврипида (Вестник), "Трамвай "Желание" Теннеси Уильямса (Пианист), "Аристократы" Николая Погодина (Петин), Venceremos! Генриха Боровика (Педро), "Человек на своем месте" Валентина Черных (Сомов), "Дети Ванюшина" Сергея Найденова (Алексей) и др.С 2016 года Герасимов играет в спектаклях театра "Ленком" – "Странный народ эти взрослые" по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" и "Сны господина де Мольера" по пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош". В кино Евгений Герасимов начал сниматься еще в школьные годы. Свою первую роль он сыграл в драме "Они не пройдут" (1965), затем исполнил главную роль в фильме "Человек, которого я люблю" (1966).В 1970-х годах Герасимов снимался в фильмах "Летние сны" (1972), "Точка, точка, запятая..." (1972), "Моя судьба" (1973), "Облака" (1973), "Незнакомый наследник" (1974), "Гранитные острова" (1976), "Не верь крику ночной птицы" (1976), "Исчезновение" (1977), "Крепость" (1978), "Территория" (1978), сериале "Следствие ведут знатоки" (1977), и др. За исполнение главной роли Ивана Воронецкого в многосерийном военном телефильме "Время выбрало нас" (1976, 1978) Евгений Герасимов был удостоен звания Лауреата премии имени Ленинского комсомола. В 1980 году он сыграл главную роль в популярном советском детективе "Петровка, 38" и его продолжении – "Огарева, 6", созданных по сценариям Юлиана Семенова. Герасимов интенсивно снимался в 1980-х годах. Среди его киноработ в этот период – роли в фильмах "Приказ: огонь не открывать" (1981) и "Приказ: перейти границу" (1982), сериалах "Государственная граница" (1982) и "Подросток" (1983), детективах "Пять минут страха" (1985) и "Бармен из "Золотого якоря" (1986), шпионских фильмах "Возвращение резидента" (1982) и "Конец операции "Резидент" (1986).Всесоюзную известность Евгений Герасимов приобрел в роли робота Вертера в фильме "Гостья из будущего" (1985). Впоследствии он сыграл главные роли в фильмах "Ночь длинных ножей" (1990), "Династия полковника "N" (2001), сериалах "Савва" (2008), "Тройная жизнь" (2012), снимался в кинолентах "Волшебник Изумрудного города" (1994), "Романовы. Венценосная семья" (2000), "Москва.Ру" (2009), "Амазонки из глубинки" (2011) и др.Среди его работ последних лет – роль в фильме режиссера Константина Фама "Москва влюбленная" (2018). Всего Герасимов сыграл в кино свыше 60 ролей.Как кинорежиссер он дебютировал в 1984 году полнометражной комедийной лентой "Очень важная персона". Следующей картиной стала комедия "Не ходите девки замуж" (1985), затем драма "Забавы молодых" (1987). В 1989 году Герасимов снял мелодраму "Поездка в Висбаден", в 1992 году – исторический фильм "Ричард Львиное Сердце", в 1993 году – приключенческий фильм "Рыцарь Кеннет". В 2000-х годах вышли его сериалы "Савва" (2008) и "Туман рассеивается" (2010), где Герасимов одновременно выступил и как исполнитель главных ролей. С 1994 года он был ведущим телевизионных программ "Кинескоп", "Парад звезд" и "Парад фестивалей".В декабре 2001 года Евгений Герасимов был избран депутатом Мосгордумы, он занимал депутатское кресло в Московской городской Думе III (2001-2005), IV (2005-2009), V (2009-2014), VI (2014-2019) созывов. В сентябре 2019 года Герасимов был вновь избран депутатом Мосгордумы VII созыва. Является председателем комиссии по культуре и массовым коммуникациям, входит в комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья, по организации работы Думы, а также в комиссию по образованию. Член фракции партии "Единая Россия". Член правления и секретариата Союза кинематографистов России.Председатель Московской организации Союза кинематографистов России.Президент фестиваля "Будем жить". Мастер спорта по легкой атлетике. Кандидат в мастера спорта по авторалли и по конному спорту. Обладатель черного пояса третьего дана по карате.Евгений Герасимов был удостоен различных званий и наград. В 1994 году ему было присвоено звание Народный артист РФ. Лауреат Премии Ленинского комсомола (1980).Награжден российскими орденами Почета (2001), "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III (2018) степеней, орденом Дружбы (2011). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений герасимов, москва, справки