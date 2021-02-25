https://ria.ru/20210225/forum-1598898749.html

Forum. Digital Education пройдет 12 марта

Forum. Digital Education пройдет 12 марта

представление общества о цифровых услугах и возможностях. В частности, это стало перезагрузкой для всей сферы образования. Впервые люди массово столкнулись с... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:51

2021-02-25T12:51

2021-02-25T12:51

пресс-релизы

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МОСКВА, 25 фев — Пресс-служба Фонда развития цифровой экономики. За последний год онлайн-формат обучения стал неотъемлемой частью жизни многих людей. Диджитализация образования началась не вчера, и уже успела доказать свою полезность и востребованность. Однако именно 2020-ый стал годом, разделяющим на "до и после" представление общества о цифровых услугах и возможностях. В частности, это стало перезагрузкой для всей сферы образования. Впервые люди массово столкнулись с вызовами и возможностями, которые дают современные технологии. Как сегодня государство эффективно переходит на новый этап предоставления образовательных услуг на территории всей страны? Что станет драйвером технологического развития образования в регионах? Как современные технологии и методы смогут модернизировать российское образование и сделать его конкурентным? Каким видится будущее образования?О полной трансформации высшего образования, цифровом университете, переподготовке кадров для модернизации школьной и дошкольной систем образования, информационных и новых коммуникационных технологиях расскажут 12 марта на первом онлайн-форуме по цифровизации образования, Forum.Digital Education, организованным Фондом развития цифровой экономики при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ совместно с телеканалом и радио MediaMetrics. Генеральными информационными партнерами Форума выступят РИА.Новости и Интерфакс.Руководители и специалисты образовательных и IT-департаментов федеральных и региональных министерств, образовательных учреждений, IT-компании, разработчики инновационных решений поделятся опытом более с 50 тыс. зрителями и разделят представления аудитории о сфере образования, действительно, на "до и после".Какие тренды поменяли сферу образования с переходом всех в онлайн в 2020 году? Что изменилось за это время, и что драйвит государство и бизнес в разработке новых инновационных решений? Главные поинты, которые впервые будут раскрыты на Forum.Digital Education:Государство продвигает цифровую трансформациюВ России разрабатывается огромное количество программ, нацеленных на эффективное и качественное цифровое предоставление образовательных услуг. В планах появление драйверов технологического развития по всей стране – это даст толчок для развития регионов России. Смена экономического устройства страны, повышение производительности и конкурентоспособности невозможны без перехода к прогрессивным технологиям. Будет обсуждаться внедрение новых образовательных подходов и методик, отвечающих времени и запросам современного общества.Проблема кадрового дисбаланса может обойтись мировой экономике в $5 трлнВажность высокотехнологичного подхода к эффективной цифровой трансформации необходимо осознавать сейчас. По оценкам "Ворлдскиллс Россия", к 2030 году кадровый дисбаланс в мире превысит 1,4 млрд человек, что будет стоить 5 триллионов долларов в результате несоответствия квалификации работников. Внедрение цифровых инструментов в высшей школе является необходимым: российским университетам нужно создать условия для эффективной коммуникации с мировым научным сообществом, возможность не отставать от передовых ВУЗов мира. В динамично меняющимся мире человеку необходимо отвечать запросам не только работодателей, но и целого общества, что стало основой концепции Life Long Learning. Цифровой университет и цифровая грамотность прочно вошли в нашу жизнь, и остается только внедрять те решения, которые будут совершенствовать новую систему. Трансформация российской школы как запрос времениЭлектронные дневники, интерактивные доски, инновационные кластеры и другие уже давно упростили жизнь не только преподавателям и ученикам, но и родителям. Технологии виртуальной реальности могут перевернуть не только сознание ребенка, но и в целом представление о дошкольном и школьном образовании. Появление мессенджеров предоставило возможность оперативно обмениваться информацией между преподавателями, учениками и родителями. Онлайн-школы решат проблемы, связанные с транспортными и другими издержками, позволят немобильным гражданам проявить себя и прокачать свои навыки и способности.Инвесторам сейчас особенно интересен EdTechForum.Digital Education реализует на своей площадке различные платформы для обучения, организации электронных курсов, UX для дистанционных занятий, в частности для аналитики качества онлайн-обучения, различные маркетплейсы и т.д. Робототехника, искусственный интеллект и виртуальная реальность – те инструменты, без которых уже невозможно представление к Education 4.0. Вы проект? Подайте заявку на сайте Фонда развития цифровой экономики и получите возможность запитчить свою идею на всю страну. Заполнить анкету можно по ссылке. Зарегистрироваться и подать заявку на участие в Forum.Digital Education можно по ссылке. Фонд развития цифровой экономики – главный организатор мероприятия, который оказывает содействие в масштабировании и инкорпорировании отечественных цифровых решений, росте капитализации корпораций посредством цифровизации, а также создает площадки для презентации цифровых решений и обмену кейсов их интеграции.Контакты для аккредитации СМИ и другим возможностям участия:Анна Плотникова - ap@forum.digital, тел. +7 (977) 869-87-38Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы