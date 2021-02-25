https://ria.ru/20210225/flot-1598741631.html

"Их не найти": Россия строит новые скрытные носители ракетного оружия

"Их не найти": Россия строит новые скрытные носители ракетного оружия

Перспективные системы вооружения, бесшумность и высокая скрытность — первые серийные дизель-электрические подводные лодки проекта 677 "Лада" флот получит в... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T08:00

2021-02-25T08:00

2021-02-25T13:47

россия

калибр

подводные лодки проекта 636 "варшавянка"

михаил ненашев (капитан 1-го ранга)

объединенная судостроительная корпорация

адмиралтейские верфи

вмф рф

безопасность

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Перспективные системы вооружения, бесшумность и высокая скрытность — первые серийные дизель-электрические подводные лодки проекта 677 "Лада" флот получит в 2022-м. На разработку ушло более 20 лет. Эта сумбарина может нести высокоточное оружие, а отследить ее маршрут крайне сложно. Об особенностях проекта — в материале РИА Новости."Трудный ребенок"Подлодки "Кронштадт" и "Великие Луки" планировали передать морякам в 2021-м, однако, как объяснил гендиректор судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи" Александра Бузакова, из-за проблем с контрагентами сроки сдвинулась вправо.В сентябре глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал, что два серийных корабля достроят с опозданием, так как один из поставщиков оборудования выбился из графика.Задержки преследуют проект с самого начала. Работы стартовали еще в конце 1990-х — заложили головной корабль "Санкт-Петербург". Его спустили на воду в 2004-м и должны были отправить в ВМФ в 2006-м. Однако Северный флот принял подлодку в опытную эксплуатацию лишь в 2010-м."Ладами" собирались заменить устаревшие "дизелюхи" проекта 877 "Палтус". Новые подлодки меньше, значит, не так заметны для гидролокаторов. Акустическую скрытность также повышает нестандартная для отечественного кораблестроения однокорпусная схема. Кроме того, "Лады" — первые российские подлодки, которые в перспективе оснастят воздухонезависимой (анаэробной) силовой установкой. Возможно, сроки постоянно срывались как раз из-за множества новых конструктивных решений и сложности их реализации "в железе". Так, в ходе испытаний головного корабля выявили серьезные проблемы с гидроакустическим комплексом, а недостаточная мощность гребного электродвигателя не позволяла развивать под водой требуемую скорость.Но в ВМФ все же ждали новые ДЭПЛ, поэтому вместо "Лад" заказали для Тихоокеанского флота шесть проверенных временем и хорошо освоенных подлодок проекта 636 "Варшавянка". Опасные "малютки"По мнению специалистов, "Лады" — самые современные и перспективные отечественные неатомные субмарины. Несмотря на скромные размеры, отличаются высокой многофункциональностью. Способны противостоять подводным и надводным кораблями, наносить удары по береговым объектам, ставить минные заграждения, защищать побережье от высадки десанта, транспортировать подразделения или грузы специального назначения. Главные достоинства — высокая автоматизация и низкая шумность, мобильность и маневренность, что позволяет эффективно использовать их в диверсионных и разведывательных операциях. Оснащены мощным гидроакустическим комплексом и сразу тремя чувствительными антеннами: одна — в носовой части, две — по бокам. Скорость подводного корабля водоизмещением около 1,8 тысячи тонн достигает 20 узлов. Глубина — до 350 метров. При этом численность экипажа — всего 30 человек. Что касается вооружения, то "Лады" в стандартном оснащении несут на борту 18 торпед калибром 533 миллиметра и около 20 мин. Торпедные аппараты также приспособлены для стрельбы противолодочными скоростными ракетами-торпедами "Шквал", разгоняющимися до 300 километров в час. И конечно, "Лады", как многие современные российские корабли, располагают крылатыми ракетами "Калибр". Первые две серийные субмарины строят без воздухонезависимой энергетической установки, так как, по словам Бузакова, в России такую еще не создали. Но остальные корабли семейства ее получат. Невидимые стражи"Лада" — совершенно новый класс подводных лодок, базирующийся на предыдущих проектах, объясняет РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев. — За последние 15-20 лет на "Ладе" освоили порядка 150 опытно-конструкторских работ. Ни на одном проекте не было столько. Это, по сути, большая подводная лаборатория".Как подчеркнул эксперт, по сравнению с предыдущими проектами, "Лады" берут на борт больше торпед. Благодаря уникальным тактико-техническим характеристикам способны решать задачи на всех тактических и стратегических направлениях. Кроме того, конструкция допускает размещение ракетных комплексов."Шумность этих ДЭПЛ сравнима с шумом моря, а новая гидроакустика прослушивает гораздо большее пространство, чем другие корабли, — рассказывает Ненашев. — Это очень важно, так как "Лады" будут базироваться в Арктике. Еще один плюс — скромные размеры, позволяющие использовать подлодки как на мелководье, так и на больших глубинах. Атомоходы вероятного противника развернутся не везде, а вот защищать территорию на таких подводных лодках, как "Лада", можно очень успешно".Российские дизельные подводные лодки давно признаны лучшими в своем классе. Шесть ДЭПЛ проекта 636.3 служат на Черноморском флоте, еще шесть в ближайшие годы передадут тихоокеанцам — две субмарины готовятся к переходу к постоянному месту службы. За бесшумность и скрытность в НАТО их прозвали "черными дырами". Но "Лады" еще тише. Испытания головного "Санкт-Петербурга" показали, что по уровню скрытности 677-й проект на порядок превосходит все предыдущие серии "дизелюх".

https://ria.ru/20201218/podlodka-1589747230.html

https://ria.ru/20200711/1574170539.html

https://ria.ru/20200104/1562947152.html

россия

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россия, калибр, подводные лодки проекта 636 "варшавянка", михаил ненашев (капитан 1-го ранга), объединенная судостроительная корпорация, адмиралтейские верфи, вмф рф, безопасность