https://ria.ru/20210225/erevan-1598926522.html
Над Ереваном пролетела военная авиация
Над Ереваном пролетела военная авиация
Военная авиация пролетела в четверг над Ереваном во время акций протеста сторонников и противников премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T14:25
2021-02-25T14:25
2021-02-25T15:46
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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Военная авиация пролетела в четверг над Ереваном во время акций протеста сторонников и противников премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Авиация пролетела над площадью Свободы во время митинга оппозиции. Собравшиеся приветствовали ее аплодисментами.Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Накануне президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
https://ria.ru/20210225/armeniya-1598920098.html
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Истребитель над Ереваном
Истребитель над Ереваном
Протестующие встретили самолеты аплодисментами.
По данным @SputnikArmenia, в Минобороны Армении проводят тренировочные полеты.
2021-02-25T14:25
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Ереванцы поют гимн ВС Армении на площади Свободы
На площади Свободы в Ереване оппозиция поет гимн ВС Армении. Так собравшиеся поддерживают требование Генштаба страны об отставке премьера.
2021-02-25T14:25
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в армении, ереван, армения, в мире