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Жители Еревана блокируют улицы с требованием отставки премьера
Жители Еревана блокируют улицы с требованием отставки премьера
Жители Еревана блокируют магистрали, требуя отставки премьера Никола Пашиняна, сообщает телеканал armnews. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:14
2021-02-25T12:14
2021-02-25T14:08
ситуация в армении
никол пашинян
ереван
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ЕРЕВАН, 25 фев — РИА Новости. Жители Еревана блокируют магистрали, требуя отставки премьера Никола Пашиняна, сообщает телеканал armnews.СМИ ведет репортажи с улиц столицы, движение на которых парализовано автомобилями.Ранее Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. После этого глава кабмина заявил об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у правительства.В здание правительства прибыли спикер и вице-спикер парламента Арарат Мирзоян и Ален Симонян, депутаты, члены кабмина.Оппозиция назначила сбор на 14:00 мск на площади Свободы.В Армении уже много раз проходили митинги против Пашиняна, они начались после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху. Еревану пришлось отдать Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, в регионе разместились российские миротворцы.
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Толпа собирается у здания правительства Армении
Кадры корреспондента Спутник.Армения из Еревана. У дома правительства Армении уже собираются люди. Ожидается, что Пашинян выйдет к ним в 16.00.
2021-02-25T12:14
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире