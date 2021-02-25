https://ria.ru/20210225/erevan-1598895016.html

Жители Еревана блокируют улицы с требованием отставки премьера

Жители Еревана блокируют улицы с требованием отставки премьера

Жители Еревана блокируют магистрали, требуя отставки премьера Никола Пашиняна, сообщает телеканал armnews. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:14

2021-02-25T12:14

2021-02-25T14:08

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598398840_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_354ee5edc101146b7e3781cee6645198.jpg

ЕРЕВАН, 25 фев — РИА Новости. Жители Еревана блокируют магистрали, требуя отставки премьера Никола Пашиняна, сообщает телеканал armnews.СМИ ведет репортажи с улиц столицы, движение на которых парализовано автомобилями.Ранее Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. После этого глава кабмина заявил об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться у правительства.В здание правительства прибыли спикер и вице-спикер парламента Арарат Мирзоян и Ален Симонян, депутаты, члены кабмина.Оппозиция назначила сбор на 14:00 мск на площади Свободы.В Армении уже много раз проходили митинги против Пашиняна, они начались после подписания осенью перемирия с Баку по Нагорному Карабаху. Еревану пришлось отдать Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, в регионе разместились российские миротворцы.

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Толпа собирается у здания правительства Армении Кадры корреспондента Спутник.Армения из Еревана. У дома правительства Армении уже собираются люди. Ожидается, что Пашинян выйдет к ним в 16.00. 2021-02-25T12:14 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире