https://ria.ru/20210225/erevan-1598865052.html

В Ереване сторонники оппозиции перекрыли ряд улиц

В Ереване сторонники оппозиции перекрыли ряд улиц

Оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, перекрыли ряд улиц в Ереване, сообщает Sputnik Армения. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T08:46

2021-02-25T08:46

2021-02-25T14:09

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ереван

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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, перекрыли ряд улиц в Ереване, сообщает Sputnik Армения.Один из организаторов протеста, представитель молодежного союза партии "Дашнакцутюн" заявил журналистам, что подобные акции в данный момент проводятся на ряде улиц Еревана. По его словам, протесты будут продолжаться до отставки Пашиняна.Как сообщает онлайн-ресурс news.am, оппозиционеры также проводят акции в метро.По данным правоохранителей, в отделение полиции доставлены два участника акции.После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.

https://ria.ru/20210220/armeniya-1598369004.html

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