В Ереване сторонники оппозиции перекрыли ряд улиц
08:46 25.02.2021 (обновлено: 14:09 25.02.2021)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, перекрыли ряд улиц в Ереване, сообщает Sputnik Армения.
Один из организаторов протеста, представитель молодежного союза партии "Дашнакцутюн" заявил журналистам, что подобные акции в данный момент проводятся на ряде улиц Еревана. По его словам, протесты будут продолжаться до отставки Пашиняна.
Как сообщает онлайн-ресурс news.am, оппозиционеры также проводят акции в метро.
По данным правоохранителей, в отделение полиции доставлены два участника акции.
После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.