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В Ереване сторонники оппозиции перекрыли ряд улиц
В Ереване сторонники оппозиции перекрыли ряд улиц
Оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, перекрыли ряд улиц в Ереване, сообщает Sputnik Армения. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T08:46
2021-02-25T14:09
ситуация в армении
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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, перекрыли ряд улиц в Ереване, сообщает Sputnik Армения.Один из организаторов протеста, представитель молодежного союза партии "Дашнакцутюн" заявил журналистам, что подобные акции в данный момент проводятся на ряде улиц Еревана. По его словам, протесты будут продолжаться до отставки Пашиняна.Как сообщает онлайн-ресурс news.am, оппозиционеры также проводят акции в метро.По данным правоохранителей, в отделение полиции доставлены два участника акции.После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.
https://ria.ru/20210220/armeniya-1598369004.html
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ситуация в армении, ереван, армения, в мире

В Ереване сторонники оппозиции перекрыли ряд улиц

08:46 25.02.2021 (обновлено: 14:09 25.02.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване
Участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 25 фев - РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, перекрыли ряд улиц в Ереване, сообщает Sputnik Армения.
Один из организаторов протеста, представитель молодежного союза партии "Дашнакцутюн" заявил журналистам, что подобные акции в данный момент проводятся на ряде улиц Еревана. По его словам, протесты будут продолжаться до отставки Пашиняна.
Как сообщает онлайн-ресурс news.am, оппозиционеры также проводят акции в метро.
По данным правоохранителей, в отделение полиции доставлены два участника акции.
После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.
Участники митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
20 февраля, 16:20
Лидер армянской оппозиции призвал сторонников быть готовыми взять власть
 
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