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В России подготовили проект по смене формы выпускного экзамена
В России подготовили проект по смене формы выпускного экзамена
Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор подготовили проект приказа, регламентирующего возможность изменить форму сдачи выпускного экзамена с единого... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T11:46
2021-02-25T11:46
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор подготовили проект приказа, регламентирующего возможность изменить форму сдачи выпускного экзамена с единого госэкзамена на государственный выпускной экзамен и наоборот, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Как ранее рассказал журналистам начальник управления организации и проведения итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский, школьники, которые в силу обстоятельств должны будут сменить форму сдачи выпускного экзамена в 11-м классе с единого госэкзамена на государственный выпускной экзамен или наоборот, смогут сделать это до середины мая.Поясняется, что в 2021 году для получения аттестата выпускники 11 классов, не планирующие поступление в вузы, должны будут пройти государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ по двум предметам: русскому языку и математике. Выпускникам, планирующим поступление в вузы и сдающим ЕГЭ, для получения аттестата достаточно будет положительного результата за ЕГЭ по русскому языку. Заявления на участие в экзаменах принимались до 1 февраля.Выпускники, зарегистрировавшиеся на участие в экзаменах и желающие изменить форму их сдачи, должны будут подать в государственную экзаменационную комиссию заявление ‎с указанием измененной формы аттестации и измененного перечня учебных предметов, необходимых для ее прохождения. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до даты первого экзамена основного периода.Участники, зарегистрировавшиеся на сдачу ЕГЭ в 2021 году, вправе изменить или дополнить перечень выбранных учебных предметов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ, указанные в ранее поданных заявлениях. Заявление об этом необходимо подать в экзаменационную комиссию не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.По решению комиссии подача заявлений может быть организована с использованием информационно-коммуникационных технологий при условии соблюдения требований законодательства РФ в области защиты персональных данных.
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социальный навигатор, сн_образование, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

В России подготовили проект по смене формы выпускного экзамена

11:46 25.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПреподаватель в учебном классе московской общеобразовательной школы №2107 во время подготовки к возобновлению очного обучения
Преподаватель в учебном классе московской общеобразовательной школы №2107 во время подготовки к возобновлению очного обучения - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор подготовили проект приказа, регламентирующего возможность изменить форму сдачи выпускного экзамена с единого госэкзамена на государственный выпускной экзамен и наоборот, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как ранее рассказал журналистам начальник управления организации и проведения итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский, школьники, которые в силу обстоятельств должны будут сменить форму сдачи выпускного экзамена в 11-м классе с единого госэкзамена на государственный выпускной экзамен или наоборот, смогут сделать это до середины мая.
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"Участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 11 классов, в том числе участники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, смогут изменить ранее выбранную форму экзаменов. Такая возможность предусмотрена проектом совместного приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора", - говорится в сообщении.
Поясняется, что в 2021 году для получения аттестата выпускники 11 классов, не планирующие поступление в вузы, должны будут пройти государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ по двум предметам: русскому языку и математике. Выпускникам, планирующим поступление в вузы и сдающим ЕГЭ, для получения аттестата достаточно будет положительного результата за ЕГЭ по русскому языку. Заявления на участие в экзаменах принимались до 1 февраля.
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Выпускники, зарегистрировавшиеся на участие в экзаменах и желающие изменить форму их сдачи, должны будут подать в государственную экзаменационную комиссию заявление ‎с указанием измененной формы аттестации и измененного перечня учебных предметов, необходимых для ее прохождения. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до даты первого экзамена основного периода.
Участники, зарегистрировавшиеся на сдачу ЕГЭ в 2021 году, вправе изменить или дополнить перечень выбранных учебных предметов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ, указанные в ранее поданных заявлениях. Заявление об этом необходимо подать в экзаменационную комиссию не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.
По решению комиссии подача заявлений может быть организована с использованием информационно-коммуникационных технологий при условии соблюдения требований законодательства РФ в области защиты персональных данных.
 
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