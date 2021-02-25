https://ria.ru/20210225/ekzamen-1598890313.html

В России подготовили проект по смене формы выпускного экзамена

В России подготовили проект по смене формы выпускного экзамена

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор подготовили проект приказа, регламентирующего возможность изменить форму сдачи выпускного экзамена с единого... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T11:46

2021-02-25T11:46

2021-02-25T11:46

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сн_образование

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор подготовили проект приказа, регламентирующего возможность изменить форму сдачи выпускного экзамена с единого госэкзамена на государственный выпускной экзамен и наоборот, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Как ранее рассказал журналистам начальник управления организации и проведения итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский, школьники, которые в силу обстоятельств должны будут сменить форму сдачи выпускного экзамена в 11-м классе с единого госэкзамена на государственный выпускной экзамен или наоборот, смогут сделать это до середины мая.Поясняется, что в 2021 году для получения аттестата выпускники 11 классов, не планирующие поступление в вузы, должны будут пройти государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ по двум предметам: русскому языку и математике. Выпускникам, планирующим поступление в вузы и сдающим ЕГЭ, для получения аттестата достаточно будет положительного результата за ЕГЭ по русскому языку. Заявления на участие в экзаменах принимались до 1 февраля.Выпускники, зарегистрировавшиеся на участие в экзаменах и желающие изменить форму их сдачи, должны будут подать в государственную экзаменационную комиссию заявление ‎с указанием измененной формы аттестации и измененного перечня учебных предметов, необходимых для ее прохождения. Указанные заявления подаются не позднее чем за две недели до даты первого экзамена основного периода.Участники, зарегистрировавшиеся на сдачу ЕГЭ в 2021 году, вправе изменить или дополнить перечень выбранных учебных предметов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ, указанные в ранее поданных заявлениях. Заявление об этом необходимо подать в экзаменационную комиссию не позднее чем за две недели до начала соответствующего экзамена.По решению комиссии подача заявлений может быть организована с использованием информационно-коммуникационных технологий при условии соблюдения требований законодательства РФ в области защиты персональных данных.

https://ria.ru/20210220/ege-1598353345.html

https://sn.ria.ru/20210219/nti-1598196973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество