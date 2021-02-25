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Эксперт спрогнозировал обострение конфликта в Донбассе весной
Эксперт спрогнозировал обострение конфликта в Донбассе весной
Украинские власти могут пойти на обострение военного конфликта на Донбассе весной, считает вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:33
2021-02-25T13:43
константин сивков
луганская народная республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Украинские власти могут пойти на обострение военного конфликта на Донбассе весной, считает вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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константин сивков, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

Эксперт спрогнозировал обострение конфликта в Донбассе весной

13:33 25.02.2021 (обновлено: 13:43 25.02.2021)
 
© РИА НовостиРаботы по оборудованию КПВВ "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Украинские власти могут пойти на обострение военного конфликта на Донбассе весной, считает вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
"Сегодня Вооруженные силы Украины серьезно повысили свой потенциал. В свою очередь вооруженные силы Новороссии - ДНР и ЛНР – в значительной силе потенциал свой потеряли в силу ряда обстоятельств, поэтому предпосылки к тому, чтобы начать военные действия, есть все. И, судя по характеру действий господина Зеленского (президента Украины) и его команды, такие действия весной могут начаться", - сказал Сивков в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
Вчера, 11:06
СК возбудил дело против украинских силовиков за обстрелы в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Константин СивковЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
 
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