https://ria.ru/20210225/ekspert-1598914769.html

Эксперт спрогнозировал обострение конфликта в Донбассе весной

Эксперт спрогнозировал обострение конфликта в Донбассе весной

Украинские власти могут пойти на обострение военного конфликта на Донбассе весной, считает вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:33

2021-02-25T13:33

2021-02-25T13:43

константин сивков

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Украинские власти могут пойти на обострение военного конфликта на Донбассе весной, считает вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/donbass-1598883029.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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константин сивков, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире