https://ria.ru/20210225/ekspert-1598877809.html

США и НАТО пытаются демонизировать Россию, считает военный эксперт

США и НАТО пытаются демонизировать Россию, считает военный эксперт

Слова американского генерала об угрозе со стороны России – не более, чем дежурное заявление, призванное демонизировать РФ, которую США и НАТО рассматривают как... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T10:41

2021-02-25T10:41

2021-02-25T10:41

россия

игорь коротченко

нато

европа

сша

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Слова американского генерала об угрозе со стороны России – не более, чем дежурное заявление, призванное демонизировать РФ, которую США и НАТО рассматривают как вероятного военного противника, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее глава Европейского командования американских Вооруженных сил и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию во всем мире и представляет угрозу для существования США и их союзников.При этом он отметил, что подобные обвинения звучали как от предыдущей, так и от действующей администрации США.Отвечать на такие высказывания со стороны Запада, по словам эксперта, не нужно, потому что "собака лает, караван идет". В то же время он подчеркнул, что Россия укрепляет свою обороноспособность с точки зрения гарантированной нейтрализации любых возможных угроз.

https://ria.ru/20210224/voyna-1598769353.html

https://ria.ru/20210220/afganistan-1598335795.html

россия

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь коротченко, нато, европа, сша