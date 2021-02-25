США и НАТО пытаются демонизировать Россию, считает военный эксперт
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo, File
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Слова американского генерала об угрозе со стороны России – не более, чем дежурное заявление, призванное демонизировать РФ, которую США и НАТО рассматривают как вероятного военного противника, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее глава Европейского командования американских Вооруженных сил и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию во всем мире и представляет угрозу для существования США и их союзников.
"НАТО и Вашингтон по-прежнему рассматривают Россию в качестве вероятного военного противника. Поэтому демонизация, использование методов шельмования, методов информационной войны остается мейнстримом в практической политике Пентагона и Североатлантического альянса. Это не более, чем дежурное русофобское заявление. Таких мы слышали сотни за последние годы", - сказал Коротченко.
При этом он отметил, что подобные обвинения звучали как от предыдущей, так и от действующей администрации США.
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Отвечать на такие высказывания со стороны Запада, по словам эксперта, не нужно, потому что "собака лает, караван идет". В то же время он подчеркнул, что Россия укрепляет свою обороноспособность с точки зрения гарантированной нейтрализации любых возможных угроз.
"А как мы будем это делать, на каких принципах, - это исключительно дело российского военно-политического руководства", - добавил Коротченко.