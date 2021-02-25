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США и НАТО пытаются демонизировать Россию, считает военный эксперт
США и НАТО пытаются демонизировать Россию, считает военный эксперт
Слова американского генерала об угрозе со стороны России – не более, чем дежурное заявление, призванное демонизировать РФ, которую США и НАТО рассматривают как... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T10:41
2021-02-25T10:41
россия
игорь коротченко
нато
европа
сша
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Слова американского генерала об угрозе со стороны России – не более, чем дежурное заявление, призванное демонизировать РФ, которую США и НАТО рассматривают как вероятного военного противника, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее глава Европейского командования американских Вооруженных сил и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию во всем мире и представляет угрозу для существования США и их союзников.При этом он отметил, что подобные обвинения звучали как от предыдущей, так и от действующей администрации США.Отвечать на такие высказывания со стороны Запада, по словам эксперта, не нужно, потому что "собака лает, караван идет". В то же время он подчеркнул, что Россия укрепляет свою обороноспособность с точки зрения гарантированной нейтрализации любых возможных угроз.
https://ria.ru/20210224/voyna-1598769353.html
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россия, игорь коротченко, нато, европа, сша

США и НАТО пытаются демонизировать Россию, считает военный эксперт

10:41 25.02.2021
 
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© AP Photo / Virginia Mayo, File
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Слова американского генерала об угрозе со стороны России – не более, чем дежурное заявление, призванное демонизировать РФ, которую США и НАТО рассматривают как вероятного военного противника, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее глава Европейского командования американских Вооруженных сил и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию во всем мире и представляет угрозу для существования США и их союзников.
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"НАТО и Вашингтон по-прежнему рассматривают Россию в качестве вероятного военного противника. Поэтому демонизация, использование методов шельмования, методов информационной войны остается мейнстримом в практической политике Пентагона и Североатлантического альянса. Это не более, чем дежурное русофобское заявление. Таких мы слышали сотни за последние годы", - сказал Коротченко.
При этом он отметил, что подобные обвинения звучали как от предыдущей, так и от действующей администрации США.
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Отвечать на такие высказывания со стороны Запада, по словам эксперта, не нужно, потому что "собака лает, караван идет". В то же время он подчеркнул, что Россия укрепляет свою обороноспособность с точки зрения гарантированной нейтрализации любых возможных угроз.
"А как мы будем это делать, на каких принципах, - это исключительно дело российского военно-политического руководства", - добавил Коротченко.
 
РоссияИгорь КоротченкоНАТОЕвропаСША
 
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