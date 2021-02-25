https://ria.ru/20210225/edinoborstva-1598978079.html

Восточные единоборства опасны для нехристиан, считает глава комиссии РПЦ

Восточные единоборства опасны для нехристиан, считает глава комиссии РПЦ

Занятия восточными единоборствами опасны в случае, если человек не придерживается христианской веры, это "вредно для души", считает председатель патриаршей... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T18:10

2021-02-25T18:10

2021-02-25T18:10

религия и мировоззрение

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Занятия восточными единоборствами опасны в случае, если человек не придерживается христианской веры, это "вредно для души", считает председатель патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин)."Мы должны понимать – может быть, я скажу радикально – что если человек не будет вооружен христианской, православной верой, то заниматься единоборствами просто нельзя, это вредно для души", - сказал митрополит Митрофан в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной 150-летию православной миссии святого Николая Японского. Таким образом митрополит ответил на вопрос о том, как христианство "сочетается" с единоборствами и не вредит ли стремление к победе в спорте духовному развитию человека.Глава патриаршей комиссии напомнил, что боевые искусства Востока "сложились в русле именно языческой религии, поклонения духам и призывания их на помощь"."Как раз задача спортсмена-христианина – именно призвать на помощь того, кто выше этих духов, то есть, самого Творца мира, Господа… И задача Церкви и каждого христианина, который входит на территорию боевых искусств Востока, – совершить этот подвиг. То есть, мы говорим о некой прививке, которую необходимо совершить против вируса язычества. Вот эта прививка должна быть сделана", - считает митрополит.По его мнению, в данном случае "Церковь соединяет, казалось бы, несоединимое: она исцеляет эту древнейшую традицию Востока и пользуется ее благодатными плодами, но отвергает языческую духовность".В пример представитель РПЦ привел святителя Николая (Касаткина, 1836-1912), основателя Православной церкви в Японии, который первыми привел к православной вере именно самураев, воспитанных в традиционной для страны религии, посвятивших свою жизнь "служению духам".В свою очередь выступивший на онлайн-конференции создатель Кубка равноапостольного Николая Японского, протоиерей Кирилл Соколов добавил, что сейчас с японской стороной обсуждается вопрос создания памятника святителю Николаю, который предполагается установить на острове Хоккайдо, где трудился выдающийся русский миссионер."Как сказал министр Японии (министр посольства Японии в РФ – ред.) господин Ямамото, это было невиданное, неслыханное событие: когда святитель Николай умер, чтобы император послал кому-то не из Императорского дома венок на могилу. То есть, этот человек стал легендой для Японии… Для них это национальная история, это национальный герой, это часть японской культуры", - сказал священник.

https://ria.ru/20210225/edinoborstva-1598953696.html

https://rsport.ria.ru/20201230/valuev-1591540891.html

https://ria.ru/20180518/1520891519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, николай касаткин, япония