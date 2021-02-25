https://ria.ru/20210225/drezina-1599001303.html

В МИД сообщили о возвращении дипломатов из КНДР в Россию на дрезине

В МИД сообщили о возвращении дипломатов из КНДР в Россию на дрезине

МИД опубликовал в Telegram-канале видеозапись того, как российские дипломаты покинули Северную Корею на самодельной дрезине. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-25T20:23

2021-02-25T20:23

2021-02-26T00:49

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. МИД опубликовал в Telegram-канале видеозапись того, как российские дипломаты покинули Северную Корею на самодельной дрезине.Так, 25 февраля на родину вернулись восемь сотрудников посольства в КНДР и членов их семей."Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путем. Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута — пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь", — пояснили в МИД.Главным "двигателем" несамоходной дрезины оказался третий секретарь Владислав Сорокин, самой юной путешественницей — его трехлетняя дочь Варя. Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге, в том числе по мосту через реку Туманная.На российской территории дипломатов встретили коллеги из представительства МИД во Владивостоке. Автобус, предоставленный администрацией Приморского края, доставил их в аэропорт.

https://ria.ru/20201229/kosmonavt-1591354401.html

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Пешком из-за закрытых границ: возвращение дипломатов из КНДР на родину Российские дипломаты из КНДР возвращаются вот так - транспортного сообщения из-за пандемии нет, так что границу приходится пересекать пешком, а вещи толкать перед собой. 2021-02-25T20:23 true PT0M30S

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россия, хасан, владивосток, в мире