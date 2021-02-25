https://ria.ru/20210225/dolg-1598908305.html
Названа сумма долга россиян за ЖКУ
Названа сумма долга россиян за ЖКУ
Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли на 55 миллиардов рублей и к октябрю прошлого года составили 625 миллиардов рублей. Об этом пишет... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:04
2021-02-25T13:04
2021-02-25T13:13
россия
жкх
михаил мишустин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли на 55 миллиардов рублей и к октябрю прошлого года составили 625 миллиардов рублей. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Росстат.В октябре 2019 года задолженность составляла 570 миллиардов рублей. Газета напомнила, что к началу прошлого года сумма выросла до 615 миллиардов рублей, однако это было связано с сезонным фактором.Летом долги по отоплению уменьшились, но за год сумма выросла на 9,7 процента.Как отмечается в публикации, 276 миллиардов рублей россияне задолжали УК, ТСЖ и ЖСК. Из них 150 миллиардов рублей — за содержание жилого помещения, еще 51 миллиард рублей — за отопление. За горячую воду долг составил 24 миллиарда рублей, а за холодную — 14,9. Еще 14,5 миллиарда рублей россияне должны за водоотведение, а 12 миллиардов — за электроэнергию, еще 0,82 миллиарда — за газ.Задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями составила 350 миллиардов рублей, из них 145 миллиардов — за тепло, еще 62 миллиарда — за электричество, а 52 миллиарда рублей — за газ.С начала 2020 года выросли задолженности за воду с 32 до 38 миллиардов рублей, водоотведение — с 20 до 24 миллиардов, и за вывоз мусора — с 16 до 29 миллиардов.Директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая считает, что прирост задолженности на 55 миллиардов рублей — "это очень много". Часть долга не погасят из-за того, что некоторые организации прекратили свою деятельность. У трети УК и ТЖС, как отметили в Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), риск стать банкротами высокий.Как отметила Вепрецкая, собираемость долгов не зависит от снижения платежеспособности россиян и мер принудительного взыскания. По ее словам, это связано с различными возможностями приема платежа и оповещения о них. Как считает президент АКОН Никита Чулочников, платежную дисциплину россиян может повысить отмена запрета на начисление штрафов и пеней за неоплату жилищно-коммунальных услуг. Однако, у тех людей, чьи доходы упали, долги будут копиться быстрее. Поэтому эксперт призвал разработать механизмы списания безнадежных долгов и компенсации УК и ТСЖ "выпадающих поступлений за оказанные услуги".Ранее ОП и НП "ЖКХ-Контроль" в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину обратились с просьбой увеличить число россиян, которые получают субсидии на оплату ЖКУ. Так, они предложили изменить подход к оценке дохода семьи, по которому и определяют право на выплату. Сейчас учитывают показатель за последние полгода, однако период предлагают сократить до двух месяцев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/zhkkh-1595172963.html
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россия, жкх, михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли на 55 миллиардов рублей и к октябрю прошлого года составили 625 миллиардов рублей. Об этом пишет "Российская газета
" со ссылкой на Росстат
.
В октябре 2019 года задолженность составляла 570 миллиардов рублей. Газета напомнила, что к началу прошлого года сумма выросла до 615 миллиардов рублей, однако это было связано с сезонным фактором.
Летом долги по отоплению уменьшились, но за год сумма выросла на 9,7 процента.
Как отмечается в публикации, 276 миллиардов рублей россияне задолжали УК, ТСЖ и ЖСК. Из них 150 миллиардов рублей — за содержание жилого помещения, еще 51 миллиард рублей — за отопление. За горячую воду долг составил 24 миллиарда рублей, а за холодную — 14,9. Еще 14,5 миллиарда рублей россияне должны за водоотведение, а 12 миллиардов — за электроэнергию, еще 0,82 миллиарда — за газ.
Задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями составила 350 миллиардов рублей, из них 145 миллиардов — за тепло, еще 62 миллиарда — за электричество, а 52 миллиарда рублей — за газ.
С начала 2020 года выросли задолженности за воду с 32 до 38 миллиардов рублей, водоотведение — с 20 до 24 миллиардов, и за вывоз мусора — с 16 до 29 миллиардов.
Директор НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая считает, что прирост задолженности на 55 миллиардов рублей — "это очень много". Часть долга не погасят из-за того, что некоторые организации прекратили свою деятельность. У трети УК и ТЖС, как отметили в Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), риск стать банкротами высокий.
Как отметила Вепрецкая, собираемость долгов не зависит от снижения платежеспособности россиян и мер принудительного взыскания. По ее словам, это связано с различными возможностями приема платежа и оповещения о них. Как считает президент АКОН Никита Чулочников, платежную дисциплину россиян может повысить отмена запрета на начисление штрафов и пеней за неоплату жилищно-коммунальных услуг. Однако, у тех людей, чьи доходы упали, долги будут копиться быстрее. Поэтому эксперт призвал разработать механизмы списания безнадежных долгов и компенсации УК и ТСЖ "выпадающих поступлений за оказанные услуги".
Ранее ОП и НП "ЖКХ-Контроль" в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину
обратились с просьбой увеличить число россиян, которые получают субсидии на оплату ЖКУ. Так, они предложили изменить подход к оценке дохода семьи, по которому и определяют право на выплату. Сейчас учитывают показатель за последние полгода, однако период предлагают сократить до двух месяцев.