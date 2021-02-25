https://ria.ru/20210225/dieta-1598878795.html
Врач предостерегла от диеты, которой следовала умершая писательница
Врач предостерегла от диеты, которой следовала умершая писательница
Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала "360" об опасности сухой диеты, которой придерживалась найденная мертвой в Москве писательница Аделина Шелдон. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T10:47
2021-02-25T10:47
2021-02-25T12:43
нурия дианова
общество
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала "360" об опасности сухой диеты, которой придерживалась найденная мертвой в Москве писательница Аделина Шелдон.Она подчеркнула, что человек может обходиться без воды до трех суток, однако дальше наступает обезвоживание, приводящее к смерти.Специалист также перечислила противопоказания для сухого голодания: это мочекаменная болезнь, образование камней в желчном пузыре, тромбофлебит и любые болезни, связанные с нарушением свертываемости крови, нарушение сердечного ритма.О том, что в квартире на юге Москвы нашли тело 20-летней Аделины Шелдон, сообщил накануне телеканал РЕН ТВ. По сведениям "360", в дневнике девушка писала, что придерживается сухого голодания.
https://ria.ru/20210213/diety-1597306541.html
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