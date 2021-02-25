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Врач предостерегла от диеты, которой следовала умершая писательница
Врач предостерегла от диеты, которой следовала умершая писательница
Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала "360" об опасности сухой диеты, которой придерживалась найденная мертвой в Москве писательница Аделина Шелдон. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T10:47
2021-02-25T12:43
нурия дианова
общество
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала "360" об опасности сухой диеты, которой придерживалась найденная мертвой в Москве писательница Аделина Шелдон.Она подчеркнула, что человек может обходиться без воды до трех суток, однако дальше наступает обезвоживание, приводящее к смерти.Специалист также перечислила противопоказания для сухого голодания: это мочекаменная болезнь, образование камней в желчном пузыре, тромбофлебит и любые болезни, связанные с нарушением свертываемости крови, нарушение сердечного ритма.О том, что в квартире на юге Москвы нашли тело 20-летней Аделины Шелдон, сообщил накануне телеканал РЕН ТВ. По сведениям "360", в дневнике девушка писала, что придерживается сухого голодания.
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нурия дианова, общество

Врач предостерегла от диеты, которой следовала умершая писательница

10:47 25.02.2021 (обновлено: 12:43 25.02.2021)
 
© Fotolia / ElenathewiseСтоловые приборы
Столовые приборы - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Fotolia / Elenathewise
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала "360" об опасности сухой диеты, которой придерживалась найденная мертвой в Москве писательница Аделина Шелдон.

"При сухом голодании человек лишает себя поступления не только пищи, но и воды. В этом случае организм расходует жиры более интенсивно, чем при обычном голодании", — сказала диетолог.

Она подчеркнула, что человек может обходиться без воды до трех суток, однако дальше наступает обезвоживание, приводящее к смерти.
Специалист также перечислила противопоказания для сухого голодания: это мочекаменная болезнь, образование камней в желчном пузыре, тромбофлебит и любые болезни, связанные с нарушением свертываемости крови, нарушение сердечного ритма.
О том, что в квартире на юге Москвы нашли тело 20-летней Аделины Шелдон, сообщил накануне телеканал РЕН ТВ. По сведениям "360", в дневнике девушка писала, что придерживается сухого голодания.
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