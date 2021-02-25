https://ria.ru/20210225/deputat-1599016846.html
КПРФ заявила о задержании пензенского депутата Рогожкина
КПРФ заявила о задержании пензенского депутата Рогожкина
Первый секретарь пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова сообщила РИА Новости о задержании в четверг депутата городской думы Александра Рогожкина, в региональном РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T23:15
2021-02-25T23:15
2021-02-25T23:15
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САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Первый секретарь пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова сообщила РИА Новости о задержании в четверг депутата городской думы Александра Рогожкина, в региональном главке МВД сообщение комментировать не стали.Пензенский обком КПРФ заявил о задержании утром 19 февраля главы своей фракции в гордуме Александра Смирнова, который мог иметь отношение к "мероприятию 23 февраля", когда в Пензе была запланирована встреча с депутатом на одной из открытых площадок. В главке МВД сообщение не стали комментировать. Позднее Котова пояснила РИА Новости, что всего в тот день были задержаны четыре человека, на них составили протоколы "за организацию, призывы к незаконной акции". По решению суда Смирнов был арестован на семь суток за организацию акции протеста 23 февраля. Депутат вину не признал.Она отметила, что 23 февраля мероприятие прошло в формате возложения цветов без флагов, политических лозунгов, плакатов.В пресс-службе регионального главка МВД не комментируют сообщение о задержании Рогожкина.
https://ria.ru/20210127/deputaty-1594725857.html
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россия, александр рогожкин, пенза, пензенская область, происшествия
САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Первый секретарь пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова сообщила РИА Новости о задержании в четверг депутата городской думы Александра Рогожкина
, в региональном главке МВД сообщение комментировать не стали.
Пензенский обком КПРФ заявил о задержании утром 19 февраля главы своей фракции в гордуме Александра Смирнова, который мог иметь отношение к "мероприятию 23 февраля", когда в Пензе была запланирована встреча с депутатом на одной из открытых площадок. В главке МВД сообщение не стали комментировать. Позднее Котова пояснила РИА Новости, что всего в тот день были задержаны четыре человека, на них составили протоколы "за организацию, призывы к незаконной акции". По решению суда Смирнов был арестован на семь суток за организацию акции протеста 23 февраля. Депутат вину не признал.
"У нас вчера прошел суд над комсомольцем Александром Ермаковым, которого задерживали в пятницу (19 февраля), его на четверо суток отправили в спецприемник. Сегодня… Рогожкина задержали прямо в спецприемнике, когда он пришел на передачу вещей Ермакову, и больше не выпустили. Связи с ним нет, телефон выключен… Официальных пояснений нет на этот счет, но, как мы понимаем, всех тех, кто может быть причастен, по мнению правоохранительных органов, к организации возложения цветов 23 февраля, еще разыскивают", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что 23 февраля мероприятие прошло в формате возложения цветов без флагов, политических лозунгов, плакатов.
"На мероприятии у правоохранительных органов никаких не возникло вопросов к участникам на предмет несанкционированности, никого не задерживали, но до сих пор продолжаются полицейские облавы на наших самых ярких активистов", - добавила Котова.
В пресс-службе регионального главка МВД не комментируют сообщение о задержании Рогожкина.