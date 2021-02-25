https://ria.ru/20210225/deputat-1599016846.html

КПРФ заявила о задержании пензенского депутата Рогожкина

КПРФ заявила о задержании пензенского депутата Рогожкина

Первый секретарь пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова сообщила РИА Новости о задержании в четверг депутата городской думы Александра Рогожкина, в региональном РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T23:15

2021-02-25T23:15

2021-02-25T23:15

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александр рогожкин

пенза

пензенская область

происшествия

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САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Первый секретарь пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова сообщила РИА Новости о задержании в четверг депутата городской думы Александра Рогожкина, в региональном главке МВД сообщение комментировать не стали.Пензенский обком КПРФ заявил о задержании утром 19 февраля главы своей фракции в гордуме Александра Смирнова, который мог иметь отношение к "мероприятию 23 февраля", когда в Пензе была запланирована встреча с депутатом на одной из открытых площадок. В главке МВД сообщение не стали комментировать. Позднее Котова пояснила РИА Новости, что всего в тот день были задержаны четыре человека, на них составили протоколы "за организацию, призывы к незаконной акции". По решению суда Смирнов был арестован на семь суток за организацию акции протеста 23 февраля. Депутат вину не признал.Она отметила, что 23 февраля мероприятие прошло в формате возложения цветов без флагов, политических лозунгов, плакатов.В пресс-службе регионального главка МВД не комментируют сообщение о задержании Рогожкина.

https://ria.ru/20210127/deputaty-1594725857.html

https://ria.ru/20210216/solovev-1597752467.html

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россия, александр рогожкин, пенза, пензенская область, происшествия