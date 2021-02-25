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КПРФ заявила о задержании пензенского депутата Рогожкина
КПРФ заявила о задержании пензенского депутата Рогожкина
Первый секретарь пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова сообщила РИА Новости о задержании в четверг депутата городской думы Александра Рогожкина, в региональном РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T23:15
2021-02-25T23:15
россия
александр рогожкин
пенза
пензенская область
происшествия
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САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Первый секретарь пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова сообщила РИА Новости о задержании в четверг депутата городской думы Александра Рогожкина, в региональном главке МВД сообщение комментировать не стали.Пензенский обком КПРФ заявил о задержании утром 19 февраля главы своей фракции в гордуме Александра Смирнова, который мог иметь отношение к "мероприятию 23 февраля", когда в Пензе была запланирована встреча с депутатом на одной из открытых площадок. В главке МВД сообщение не стали комментировать. Позднее Котова пояснила РИА Новости, что всего в тот день были задержаны четыре человека, на них составили протоколы "за организацию, призывы к незаконной акции". По решению суда Смирнов был арестован на семь суток за организацию акции протеста 23 февраля. Депутат вину не признал.Она отметила, что 23 февраля мероприятие прошло в формате возложения цветов без флагов, политических лозунгов, плакатов.В пресс-службе регионального главка МВД не комментируют сообщение о задержании Рогожкина.
https://ria.ru/20210127/deputaty-1594725857.html
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россия, александр рогожкин, пенза, пензенская область, происшествия

КПРФ заявила о задержании пензенского депутата Рогожкина

23:15 25.02.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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САРАТОВ, 25 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Первый секретарь пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова сообщила РИА Новости о задержании в четверг депутата городской думы Александра Рогожкина, в региональном главке МВД сообщение комментировать не стали.
Пензенский обком КПРФ заявил о задержании утром 19 февраля главы своей фракции в гордуме Александра Смирнова, который мог иметь отношение к "мероприятию 23 февраля", когда в Пензе была запланирована встреча с депутатом на одной из открытых площадок. В главке МВД сообщение не стали комментировать. Позднее Котова пояснила РИА Новости, что всего в тот день были задержаны четыре человека, на них составили протоколы "за организацию, призывы к незаконной акции". По решению суда Смирнов был арестован на семь суток за организацию акции протеста 23 февраля. Депутат вину не признал.
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"У нас вчера прошел суд над комсомольцем Александром Ермаковым, которого задерживали в пятницу (19 февраля), его на четверо суток отправили в спецприемник. Сегодня… Рогожкина задержали прямо в спецприемнике, когда он пришел на передачу вещей Ермакову, и больше не выпустили. Связи с ним нет, телефон выключен… Официальных пояснений нет на этот счет, но, как мы понимаем, всех тех, кто может быть причастен, по мнению правоохранительных органов, к организации возложения цветов 23 февраля, еще разыскивают", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что 23 февраля мероприятие прошло в формате возложения цветов без флагов, политических лозунгов, плакатов.
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"На мероприятии у правоохранительных органов никаких не возникло вопросов к участникам на предмет несанкционированности, никого не задерживали, но до сих пор продолжаются полицейские облавы на наших самых ярких активистов", - добавила Котова.

В пресс-службе регионального главка МВД не комментируют сообщение о задержании Рогожкина.
 
РоссияАлександр РогожкинПензаПензенская областьПроисшествия
 
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