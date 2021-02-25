https://ria.ru/20210225/demokratiya-1599011530.html

В Минске заявили о зацикленности Запада на насаждении демократии

В Минске заявили о зацикленности Запада на насаждении демократии

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что на Западе есть некоторая зацикленность на насаждении своего понимания демократии другим государствам. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T22:05

2021-02-25T22:05

2021-02-25T22:54

владимир макей

александр лукашенко

евросоюз

мид белоруссии

белоруссия

в мире

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МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что на Западе есть некоторая зацикленность на насаждении своего понимания демократии другим государствам.По мнению главы МИД Белоруссии, некоторые люди не всегда чувствуют, что происходит в другой стране, и не могут понять, что у каждого государства есть свой путь развития."В конечном итоге мы все придем к этой благородной цели. Может, кто-то быстрее, кто-то дольше. Но нужно учитывать многообразие развития наций, национальные психологические особенности народов. Думаю, что отсутствие понимания этого момента является причиной того, что сегодня есть ряд проблем во взаимоотношениях Запада не только с Беларусью, но и с Россией", - считает Макей.Западные страны, в частности государства ЕС, после выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования. Евросоюз последовательно подготовил уже три санкционных списка, в которые, в том числе, попал президент Александр Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций. Санкции предполагают запрет на въезд на территорию ЕС для физических лиц, замораживание их счетов. Также европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков. Санкции продлены до 28 февраля 2022 года, о чем говорится в распространенном в четверг заявлении Евросоюза.

https://ria.ru/20210224/globalizatsiya-1598642905.html

https://ria.ru/20210224/evrosoyuz-1598769641.html

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владимир макей , александр лукашенко, евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, в мире