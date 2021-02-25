В Минске заявили о зацикленности Запада на насаждении демократии
22:05 25.02.2021 (обновлено: 22:54 25.02.2021)
© Sputnik / Виктор ТолочкоМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что на Западе есть некоторая зацикленность на насаждении своего понимания демократии другим государствам.
"Есть какая-то зацикленность на продвижении, насаждении демократии в их понимании этого слова. Да, демократия необходима. Есть определенные демократические нормы, которых все должны придерживаться. Но благородные цели не должны достигаться неблагородными методами", - заявил Макей в эфире телеканала ОНТ в четверг.
По мнению главы МИД Белоруссии, некоторые люди не всегда чувствуют, что происходит в другой стране, и не могут понять, что у каждого государства есть свой путь развития.
"В конечном итоге мы все придем к этой благородной цели. Может, кто-то быстрее, кто-то дольше. Но нужно учитывать многообразие развития наций, национальные психологические особенности народов. Думаю, что отсутствие понимания этого момента является причиной того, что сегодня есть ряд проблем во взаимоотношениях Запада не только с Беларусью, но и с Россией", - считает Макей.
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Западные страны, в частности государства ЕС, после выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования. Евросоюз последовательно подготовил уже три санкционных списка, в которые, в том числе, попал президент Александр Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций. Санкции предполагают запрет на въезд на территорию ЕС для физических лиц, замораживание их счетов. Также европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков. Санкции продлены до 28 февраля 2022 года, о чем говорится в распространенном в четверг заявлении Евросоюза.
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