https://ria.ru/20210225/deklaratsiya-1598884216.html

В Совфеде отметили важность обновления декларации ООН о невмешательстве

В Совфеде отметили важность обновления декларации ООН о невмешательстве

Декларация ООН о невмешательстве в дела других государств была разработана 40 лет назад и не учитывает современных реалий, документ нуждается в обновлении,... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T11:14

2021-02-25T11:14

2021-02-25T11:14

россия

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константин косачев

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Декларация ООН о невмешательстве в дела других государств была разработана 40 лет назад и не учитывает современных реалий, документ нуждается в обновлении, считают в Совете Федерации."Декларация ООН о недопущении вмешательства в дела других государств была разработана более 40 лет назад", - сказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на слушаниях в четверг, посвященных концепции проекта международной конвенции о противодействии вмешательству в суверенные дела государства.Косачев уверен, что отправной точкой "для подготовки конвенции должен стать устав ООН". Сенатор предложил прописать более четко, что не является вмешательством в дела других государств, и что, наоборот, будет нарушением их государственных интересов.Так, среди факторов вмешательства в суверенные дела стран Косачев назвал поддержку протестных настроений в других странах, поддержку вооруженной оппозиции, интервенцию.В то же время в списке "разрешенных" приемов сенатор указал норму, по которой одно государство может публично не соглашаться с тем, что происходит в другой стране, но просто объясняя: "Смотрите, у нас есть похожая проблема, мы с ней справляемся таким-то образом".В свою очередь глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов предложил привлекать к подготовке концепции политиков, общественных деятелей, чтобы в дальнейшем выносить документ на обсуждение на международном уровне.Климов также обратил внимание на новые угрозы в плане нарушения суверенитета стран. "Вмешательство представителями дипломатического корпуса в ситуацию в Москве говорит о том, что наши коллеги отступают от общих правил", - сказал законодатель.По его словам, подобные диппредставители демонстрируют как бы солидарность с определенными процессами, что рассматривается в России как вмешательство во внутренние дела.Ранее в РФ заявили о недопустимости участия зарубежных дипломатов в протестных акциях в Москве, а также о нежелательности присутствия представителей зарубежных дипмиссий в ситуациях, связанных с судебным делопроизводством.Кроме того, Климов указал, что при подготовке декларации ООН ранее никто не мог и представить, что будет такая виртуальная сфера, как интернет, и "люди, которых никто не избирал, не назначал, владельцы крупных IT-компаний будут принимать решения – кого-то удалить, кому-то закрыть рот, кого-то раскрутить, и они уже меняют правительства, и даже в таком мощном государстве, как США".Климов также выразил озабоченность в связи с политизацией международных институтов, в качестве примера он назвал действия ЕСПЧ.

https://ria.ru/20210225/nevmeshatelstvo-1598882644.html

https://ria.ru/20200925/garantii-1577765569.html

https://ria.ru/20201005/nevmeshatelstvo-1578230361.html

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россия, совет федерации рф, константин косачев, андрей климов, москва, оон, политика