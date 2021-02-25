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Сенаторы предостерегли коллег по ОБСЕ от попыток давления на Россию
Сенаторы предостерегли коллег по ОБСЕ от попыток давления на Россию
На Россию не нужно давить, с ней нужно находить точки соприкосновения, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в ходе зимней... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T18:37
2021-02-25T18:37
россия
обсе
владимир джабаров
григорий карасин
в мире
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. На Россию не нужно давить, с ней нужно находить точки соприкосновения, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.Мероприятие проходит в онлайн-формате, в нем принимают участие около 270 парламентариев из 57 стран, а также высокопоставленные представители правительств и ОБСЕ. Обсуждаются такие вопросы, как укрепление многосторонности, затяжные конфликты, кризис на Украине и вокруг нее, обеспечение экономической и экологической безопасности в условиях пандемии COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы СФ.В ходе пленарного заседания Джабаров и первый замглавы комитета СФ по образованию Григорий Карасин высказались по вопросам ущемления прав русских и русскоязычных граждан, а также закрепления на пространстве ОБСЕ позитивной объединительной повестки дня.В свою очередь Карасин акцентировал внимание на важности спокойной и конструктивной атмосферы межгосударственного и межпарламентского общения, которое должно быть направлено на достижение конкретных результатов, но никак не на обострение противоречий и атмосферы взаимного недоверия."Особенно в условиях пандемии чрезвычайно важно не терять из поля зрения главное, к чему мы стремимся – взаимное понимание и позитивная повестка при обмене мнениями", - сказал Карасин.Он отметил, что "последние годы мы стали свидетелями того, как целый ряд государств и региональных союзов начали активно задействовать язык санкций и политико-пропагандистских нападок, это абсолютно недальновидный и опасный курс". По словам Карасина, "в такой тональности с Россией говорить абсолютно бесполезно"."Кроме того, абсолютно недопустимо устраивать санкционные атаки против государств из-за решения проблем сугубо внутриполитического характера", - заключил российский сенатор.
https://ria.ru/20210225/evropa-1598824115.html
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россия, обсе, владимир джабаров, григорий карасин, в мире

Сенаторы предостерегли коллег по ОБСЕ от попыток давления на Россию

18:37 25.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНа открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Женеве
На открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. На Россию не нужно давить, с ней нужно находить точки соприкосновения, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Мероприятие проходит в онлайн-формате, в нем принимают участие около 270 парламентариев из 57 стран, а также высокопоставленные представители правительств и ОБСЕ. Обсуждаются такие вопросы, как укрепление многосторонности, затяжные конфликты, кризис на Украине и вокруг нее, обеспечение экономической и экологической безопасности в условиях пандемии COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы СФ.
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В ходе пленарного заседания Джабаров и первый замглавы комитета СФ по образованию Григорий Карасин высказались по вопросам ущемления прав русских и русскоязычных граждан, а также закрепления на пространстве ОБСЕ позитивной объединительной повестки дня.

Как отметил Джабаров, ОБСЕ не должна превратиться в организацию конфронтации в Европе. "На Россию не нужно давить. С Россией нужно находить точки соприкосновения", - подчеркнул сенатор.

В свою очередь Карасин акцентировал внимание на важности спокойной и конструктивной атмосферы межгосударственного и межпарламентского общения, которое должно быть направлено на достижение конкретных результатов, но никак не на обострение противоречий и атмосферы взаимного недоверия.
"Особенно в условиях пандемии чрезвычайно важно не терять из поля зрения главное, к чему мы стремимся – взаимное понимание и позитивная повестка при обмене мнениями", - сказал Карасин.
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Он отметил, что "последние годы мы стали свидетелями того, как целый ряд государств и региональных союзов начали активно задействовать язык санкций и политико-пропагандистских нападок, это абсолютно недальновидный и опасный курс". По словам Карасина, "в такой тональности с Россией говорить абсолютно бесполезно".
"Кроме того, абсолютно недопустимо устраивать санкционные атаки против государств из-за решения проблем сугубо внутриполитического характера", - заключил российский сенатор.
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