https://ria.ru/20210225/davlenie-1598986596.html

Сенаторы предостерегли коллег по ОБСЕ от попыток давления на Россию

Сенаторы предостерегли коллег по ОБСЕ от попыток давления на Россию

На Россию не нужно давить, с ней нужно находить точки соприкосновения, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в ходе зимней... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T18:37

2021-02-25T18:37

2021-02-25T18:37

россия

обсе

владимир джабаров

григорий карасин

в мире

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. На Россию не нужно давить, с ней нужно находить точки соприкосновения, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.Мероприятие проходит в онлайн-формате, в нем принимают участие около 270 парламентариев из 57 стран, а также высокопоставленные представители правительств и ОБСЕ. Обсуждаются такие вопросы, как укрепление многосторонности, затяжные конфликты, кризис на Украине и вокруг нее, обеспечение экономической и экологической безопасности в условиях пандемии COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы СФ.В ходе пленарного заседания Джабаров и первый замглавы комитета СФ по образованию Григорий Карасин высказались по вопросам ущемления прав русских и русскоязычных граждан, а также закрепления на пространстве ОБСЕ позитивной объединительной повестки дня.В свою очередь Карасин акцентировал внимание на важности спокойной и конструктивной атмосферы межгосударственного и межпарламентского общения, которое должно быть направлено на достижение конкретных результатов, но никак не на обострение противоречий и атмосферы взаимного недоверия."Особенно в условиях пандемии чрезвычайно важно не терять из поля зрения главное, к чему мы стремимся – взаимное понимание и позитивная повестка при обмене мнениями", - сказал Карасин.Он отметил, что "последние годы мы стали свидетелями того, как целый ряд государств и региональных союзов начали активно задействовать язык санкций и политико-пропагандистских нападок, это абсолютно недальновидный и опасный курс". По словам Карасина, "в такой тональности с Россией говорить абсолютно бесполезно"."Кроме того, абсолютно недопустимо устраивать санкционные атаки против государств из-за решения проблем сугубо внутриполитического характера", - заключил российский сенатор.

https://ria.ru/20210225/evropa-1598824115.html

https://ria.ru/20210217/davlenie-1597919102.html

https://ria.ru/20210214/putin-1597383575.html

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россия, обсе, владимир джабаров, григорий карасин, в мире