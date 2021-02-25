https://ria.ru/20210225/davlenie-1598861443.html

Названо неожиданное последствие перепадов атмосферного давления

Названо неожиданное последствие перепадов атмосферного давления

Перепады атмосферного давления могут привести к нарушениям сна у метеозависимых людей, во время резких изменений погоды им лучше ограничить физическую и... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T07:08

2021-02-25T07:08

2021-02-25T07:25

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Перепады атмосферного давления могут привести к нарушениям сна у метеозависимых людей, во время резких изменений погоды им лучше ограничить физическую и умственную активность, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Юрий Гурфинкель.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что существенные колебания атмосферного давления продолжатся в Москве до 1 марта.Резкие изменения магнитного поля Земли, температуры воздуха, атмосферного давления, содержания кислорода в воздухе, скорости ветра могут оказаться чувствительными для людей, у которые в силу возраста и хронических заболеваний снижаются адаптационные возможности организма", - заявил Гурфинкель.Он отметил, что, хотя продолжительность жизни существенно возросла благодаря успехам современной медицины, адаптационные возможности, максимальные в молодом возрасте у тех, кто не имеет вредных привычек, к 60-65 годам начинают угасать, этому также способствуют перенесенные инфекционные и хронические заболевания. Все это приводит к тому, что у людей преклонного возраста перепады погоды вызывают существенные изменения в состоянии здоровья.По словам эксперта, в такие периоды увеличивается вязкость крови, ее движение в капиллярах замедляется, а содержание кислорода в эритроцитах (красных кровяных тельцах) падет и они отдают тканям существенно меньше кислорода."Все это может привести к скачкам артериального давления, нарушениям сна... Расстройства сна нередко связаны с повышением артериального давления. Нормализация артериального давления чаще всего приводит к улучшению качества сна", - отметил Гурфинкель.Он добавил, что людям, склонным к метеореакциям, можно порекомендовать в такие дни по возможности уменьшить физические и умственные нагрузки, а также иметь под рукой прибор для измерения артериального давления.

https://ria.ru/20210225/meteozavisimye-1598858784.html

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россия, михаил леус, здоровье, москва, общество