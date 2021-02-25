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Москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении в субботу
Москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении в субботу
Атмосферное давление в Москве к субботе будет на 10 миллиметров ниже многолетних значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T00:39
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погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве к субботе будет на 10 миллиметров ниже многолетних значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что график изменения атмосферного давления будет похож на очертания высокой горы.
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении в субботу

00:39 25.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДевушка в Александровском саду во время снегопада в Москве
Девушка в Александровском саду во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве к субботе будет на 10 миллиметров ниже многолетних значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Будет значительное понижение давления... К субботе оно будет на 10 миллиметров ниже многолетних значений и на 30 миллиметров меньше, чем 23 числа", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что график изменения атмосферного давления будет похож на очертания высокой горы.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
00:12
Вильфанд рассказал о стремительном потеплении в ряде регионов
 
ПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
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