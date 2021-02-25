https://ria.ru/20210225/davlenie-1598855610.html

Москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении в субботу

Москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении в субботу

Атмосферное давление в Москве к субботе будет на 10 миллиметров ниже многолетних значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T00:39

2021-02-25T00:39

2021-02-25T00:39

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве к субботе будет на 10 миллиметров ниже многолетних значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что график изменения атмосферного давления будет похож на очертания высокой горы.

https://ria.ru/20210225/pogoda-1598854650.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество