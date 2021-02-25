https://ria.ru/20210225/davlenie-1598855610.html
Москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении в субботу
Москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении в субботу
Атмосферное давление в Москве к субботе будет на 10 миллиметров ниже многолетних значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T00:39
2021-02-25T00:39
2021-02-25T00:39
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве к субботе будет на 10 миллиметров ниже многолетних значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что график изменения атмосферного давления будет похож на очертания высокой горы.
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество