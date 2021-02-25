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Челябинская область
https://ria.ru/20210225/chelyabinsk-1598908880.html
Муниципалитеты Челябинской области получат доход от налога на самозанятых
Муниципалитеты Челябинской области получат доход от налога на самозанятых
Проект закона о передаче муниципальным образованиям Челябинской области дохода от уплаты налога на самозанятых граждан, инициированный губернатором Алексеем... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T13:07
2021-02-25T13:07
челябинская область
алексей текслер
александр лазарев (актер)
челябинская область
экономика
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев – РИА Новости. Проект закона о передаче муниципальным образованиям Челябинской области дохода от уплаты налога на самозанятых граждан, инициированный губернатором Алексеем Текслером, приняли депутаты областного заксобрания в четверг на заседании.По данным пресс-службы правительства региона, инициативу по предоставлению регионам и муниципалитетам большей гибкости в управлении налогом на самозанятых губернатор области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер озвучил в декабре 2020 года на заседании Госсовета. Челябинская область сейчас реализует предложенный подход на территории региона: средства, которые поступают в областной бюджет от налога на самозанятых, муниципалитеты будут получать в виде специальной дотации и смогут направлять их на решение любых вопросов местного значения.По словам председателя комитета по бюджету и налогам Александра Лазарева, законопроект подготовлен в целях вовлечения органов местного самоуправления в работу по увеличению численности самозанятых и поступлений налога на профессиональный доход.Пресс-служба напоминает, что с 1 января 2020 года Челябинская область вошла в число регионов, в которых введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан – налог на профессиональный доход.Как ранее пояснял губернатор Алексей Текслер, поступления от налога на профессиональный доход должны оставаться там, где люди живут и работают – в конкретных муниципалитетах. Чем больше граждан будут зарегистрированы как самозанятые и чем больше будет уплаченный ими налог, тем больше дотаций получит территория, уточнял он. Дотации муниципалитетам будут перечисляться ежеквартально, пояснял Текслер.Как уточняет пресс-служба правительства региона, на учете в Челябинской области в качестве самозанятых на 1 февраля 2021 года зарегистрировано 37,1 тысячи человек (плюс 3,3 тысячи человек за месяц). За 2020 год поступления от налога на самозанятых в области превысили 26 миллионов рублей, из которых более 16 миллионов рублей зачислены в областной бюджет (остальные средства – в ФОМС).
https://ria.ru/20210225/status-1598902133.html
https://ria.ru/20210225/chelyabinsk-1598891144.html
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алексей текслер, александр лазарев (актер), челябинская область, экономика

Муниципалитеты Челябинской области получат доход от налога на самозанятых

13:07 25.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на церемонии представления правительству области. 20 марта 2019
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на церемонии представления правительству области. 20 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев – РИА Новости. Проект закона о передаче муниципальным образованиям Челябинской области дохода от уплаты налога на самозанятых граждан, инициированный губернатором Алексеем Текслером, приняли депутаты областного заксобрания в четверг на заседании.
По данным пресс-службы правительства региона, инициативу по предоставлению регионам и муниципалитетам большей гибкости в управлении налогом на самозанятых губернатор области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер озвучил в декабре 2020 года на заседании Госсовета. Челябинская область сейчас реализует предложенный подход на территории региона: средства, которые поступают в областной бюджет от налога на самозанятых, муниципалитеты будут получать в виде специальной дотации и смогут направлять их на решение любых вопросов местного значения.
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"Изменения в статью 101 закона Челябинской области "О межбюджетных отношениях в Челябинской области" были внесены сегодня на заседании заксобрания. Законопроектом вводится новый вид иных дотаций, предоставляемых муниципальным районам, городским округам, городским округам с внутригородским делением на стимулирование увеличения численности самозанятых и поступлений налога на профессиональный доход", - говорится в сообщении пресс-службы заксобрания.
По словам председателя комитета по бюджету и налогам Александра Лазарева, законопроект подготовлен в целях вовлечения органов местного самоуправления в работу по увеличению численности самозанятых и поступлений налога на профессиональный доход.
Пресс-служба напоминает, что с 1 января 2020 года Челябинская область вошла в число регионов, в которых введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан – налог на профессиональный доход.
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Как ранее пояснял губернатор Алексей Текслер, поступления от налога на профессиональный доход должны оставаться там, где люди живут и работают – в конкретных муниципалитетах. Чем больше граждан будут зарегистрированы как самозанятые и чем больше будет уплаченный ими налог, тем больше дотаций получит территория, уточнял он. Дотации муниципалитетам будут перечисляться ежеквартально, пояснял Текслер.
Как уточняет пресс-служба правительства региона, на учете в Челябинской области в качестве самозанятых на 1 февраля 2021 года зарегистрировано 37,1 тысячи человек (плюс 3,3 тысячи человек за месяц). За 2020 год поступления от налога на самозанятых в области превысили 26 миллионов рублей, из которых более 16 миллионов рублей зачислены в областной бюджет (остальные средства – в ФОМС).
 
Челябинская областьАлексей ТекслерАлександр Лазарев (актер)Челябинская областьЭкономика
 
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