https://ria.ru/20210225/chelyabinsk-1598908880.html

Муниципалитеты Челябинской области получат доход от налога на самозанятых

Муниципалитеты Челябинской области получат доход от налога на самозанятых

Проект закона о передаче муниципальным образованиям Челябинской области дохода от уплаты налога на самозанятых граждан, инициированный губернатором Алексеем... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:07

2021-02-25T13:07

2021-02-25T13:07

челябинская область

алексей текслер

александр лазарев (актер)

челябинская область

экономика

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 фев – РИА Новости. Проект закона о передаче муниципальным образованиям Челябинской области дохода от уплаты налога на самозанятых граждан, инициированный губернатором Алексеем Текслером, приняли депутаты областного заксобрания в четверг на заседании.По данным пресс-службы правительства региона, инициативу по предоставлению регионам и муниципалитетам большей гибкости в управлении налогом на самозанятых губернатор области, председатель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" Алексей Текслер озвучил в декабре 2020 года на заседании Госсовета. Челябинская область сейчас реализует предложенный подход на территории региона: средства, которые поступают в областной бюджет от налога на самозанятых, муниципалитеты будут получать в виде специальной дотации и смогут направлять их на решение любых вопросов местного значения.По словам председателя комитета по бюджету и налогам Александра Лазарева, законопроект подготовлен в целях вовлечения органов местного самоуправления в работу по увеличению численности самозанятых и поступлений налога на профессиональный доход.Пресс-служба напоминает, что с 1 января 2020 года Челябинская область вошла в число регионов, в которых введен новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан – налог на профессиональный доход.Как ранее пояснял губернатор Алексей Текслер, поступления от налога на профессиональный доход должны оставаться там, где люди живут и работают – в конкретных муниципалитетах. Чем больше граждан будут зарегистрированы как самозанятые и чем больше будет уплаченный ими налог, тем больше дотаций получит территория, уточнял он. Дотации муниципалитетам будут перечисляться ежеквартально, пояснял Текслер.Как уточняет пресс-служба правительства региона, на учете в Челябинской области в качестве самозанятых на 1 февраля 2021 года зарегистрировано 37,1 тысячи человек (плюс 3,3 тысячи человек за месяц). За 2020 год поступления от налога на самозанятых в области превысили 26 миллионов рублей, из которых более 16 миллионов рублей зачислены в областной бюджет (остальные средства – в ФОМС).

https://ria.ru/20210225/status-1598902133.html

https://ria.ru/20210225/chelyabinsk-1598891144.html

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей текслер, александр лазарев (актер), челябинская область, экономика