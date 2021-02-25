В Чувашии убийцу мужчины, заступившегося за девушек, осудили на 18 лет
16:51 25.02.2021 (обновлено: 17:23 25.02.2021)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев — РИА Новости. Житель Чебоксар, зарезавший мужчину, который заступился за девушек на улице, приговорен к 18 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Чувашии.
Судом установлено, что ночью 8 апреля 2020 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина во дворе одного из жилых домов встретил группу девушек и начал приставать к ним, выражаться в их адрес нецензурной бранью, а также кидать в их сторону пустые бутылки. Затем он стал преследовать одну из девушек. На ее призывы о помощи откликнулся 35-летний местный житель, который попытался остановить хулигана. Однако подсудимый нанес ему множество ударов имеющимися при себе ножами, в результате чего мужчина скончался. После убийства злоумышленник попытался скрыться, но был задержан очевидцем, которому обвиняемый попытался нанести удар ножом в шею.
Житель Чебоксар признан виновным в убийстве человека в связи с выполнением им общественного долга и покушении на убийство двух человек в связи с выполнением ими общественного долга (пункт "б" части 2 статьи 105 УК РФ).
"Приговором суда, с учетом позиции прокуратуры республики, виновному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил", - говорится в сообщении.
"За мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные в условиях опасной для жизни и здоровья обстановки – при защите граждан от вооруженного преступника – погибший Фёдор Атёмов награжден председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным медалью "Доблесть и отвага" посмертно. По поручению главы СКР руководитель следственного управления СК РФ по Чувашии Александр Полтинин вручил ведомственную награду вдове погибшего", - говорится в сообщении.