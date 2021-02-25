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https://ria.ru/20210225/cheboksary-1598962186.html
В Чувашии убийцу мужчины, заступившегося за девушек, осудили на 18 лет
В Чувашии убийцу мужчины, заступившегося за девушек, осудили на 18 лет
2021-02-25T16:51
2021-02-25T17:23
россия
чебоксары
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев — РИА Новости. Житель Чебоксар, зарезавший мужчину, который заступился за девушек на улице, приговорен к 18 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Чувашии.Судом установлено, что ночью 8 апреля 2020 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина во дворе одного из жилых домов встретил группу девушек и начал приставать к ним, выражаться в их адрес нецензурной бранью, а также кидать в их сторону пустые бутылки. Затем он стал преследовать одну из девушек. На ее призывы о помощи откликнулся 35-летний местный житель, который попытался остановить хулигана. Однако подсудимый нанес ему множество ударов имеющимися при себе ножами, в результате чего мужчина скончался. После убийства злоумышленник попытался скрыться, но был задержан очевидцем, которому обвиняемый попытался нанести удар ножом в шею.Житель Чебоксар признан виновным в убийстве человека в связи с выполнением им общественного долга и покушении на убийство двух человек в связи с выполнением ими общественного долга (пункт "б" части 2 статьи 105 УК РФ).Вдове погибшего при исполнении общественного долга Фёдора Атёмова, который погиб, защищая девушек от пьяного хулигана в Чебоксарах, вручена ведомственная награда СКР - медаль "Доблесть и отвага", сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
https://ria.ru/20210224/ubiystvo-1598850370.html
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россия
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россия, чебоксары, происшествия

В Чувашии убийцу мужчины, заступившегося за девушек, осудили на 18 лет

16:51 25.02.2021 (обновлено: 17:23 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоточек судьи в витрине подарков в Госдуме
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев — РИА Новости. Житель Чебоксар, зарезавший мужчину, который заступился за девушек на улице, приговорен к 18 годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Чувашии.
Судом установлено, что ночью 8 апреля 2020 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина во дворе одного из жилых домов встретил группу девушек и начал приставать к ним, выражаться в их адрес нецензурной бранью, а также кидать в их сторону пустые бутылки. Затем он стал преследовать одну из девушек. На ее призывы о помощи откликнулся 35-летний местный житель, который попытался остановить хулигана. Однако подсудимый нанес ему множество ударов имеющимися при себе ножами, в результате чего мужчина скончался. После убийства злоумышленник попытался скрыться, но был задержан очевидцем, которому обвиняемый попытался нанести удар ножом в шею.
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Житель Чебоксар признан виновным в убийстве человека в связи с выполнением им общественного долга и покушении на убийство двух человек в связи с выполнением ими общественного долга (пункт "б" части 2 статьи 105 УК РФ).
"Приговором суда, с учетом позиции прокуратуры республики, виновному назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил", - говорится в сообщении.
Вдове погибшего при исполнении общественного долга Фёдора Атёмова, который погиб, защищая девушек от пьяного хулигана в Чебоксарах, вручена ведомственная награда СКР - медаль "Доблесть и отвага", сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
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"За мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные в условиях опасной для жизни и здоровья обстановки – при защите граждан от вооруженного преступника – погибший Фёдор Атёмов награжден председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным медалью "Доблесть и отвага" посмертно. По поручению главы СКР руководитель следственного управления СК РФ по Чувашии Александр Полтинин вручил ведомственную награду вдове погибшего", - говорится в сообщении.
 
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